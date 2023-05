L’incoronazione di Carlo III dove seguirla in tv: tutte le dirette del 6 maggio 2023

6 maggio 2023 giornata storica per il Regno Unito: ecco tutti i dettagli per seguire in tv l'incoronazione di Re Carlo III in diretta



Il 6 maggio 2023 sarà una giornata di grande importanza per il Regno Unito, in quanto si svolgerà l’incoronazione del nuovo Re Carlo III. Se siete interessati a seguire l’evento in televisione, vi forniamo tutte le informazioni necessarie per non perdervi neanche un minuto. In Italia, ci saranno diverse opzioni per seguire la cerimonia di incoronazione in diretta. La Rai ovviamente, non si perderà questo momento storico sin dal mattino. E succederà lo stesso anche per Mediaset che anche stavolta si affida al Tg5 e a Silvia Toffanin. Ma non finisce qui. Per l’occasione infatti anche Enrico Mentana è pronto: ci sarà una maratona diversa dal solito su La7. E poi anche Real Time, per chi ama una narrazione diversa. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

L’incoronazione di Re Carlo III in tv: info e orari

Ma vediamo quindi nel dettaglio tutti gli orari delle dirette del 6 maggio 2023 per seguire minuto per minuto la cerimonia.

L’incoronazione di Re Carlo III su Rai 1: gli orari

Iniziamo con Rai 1, che offrirà una copertura completa dell’evento con uno Speciale Tg1 in diretta dalle 11.45 alle 15.30. L’unica interruzione prevista sarà l’edizione del Tg1 delle 13.30. Chi non è a casa potrà seguire lo speciale sull’app RaiPlay in streaming.

L’incoronazione di Re Carlo III su Canale 5: gli orari

Canale 5, l’ammiraglia Mediaset, seguirà l’incoronazione di Carlo III con uno speciale Verissimo in onda dalle 11.00 fino al pomeriggio inoltrato, interrotto solo dal Tg5 delle 13.00. Terra Amara andrà in onda solo se si finirà per le 15,45. La copertura live sarà a cura di Silvia Toffanin, come accaduto lo scorso settembre per i funerali di Elisabetta II. Verissimo poi tornerà in onda con la puntata classica alle 16,30. Anche in questo caso per chi non è davanti alla tv, è previsto lo streaming.

L’incoronazione di Re Carlo III su La7: gli orari

Anche La7 sarà presente con la Maratona Mentana e un palinsesto praticamente a tema. Lo Speciale TgLa7 partirà alle 9.40 e proseguirà fino al Tg delle 13.30. Successivamente, è previsto il doc Carlo – Il nuovo Re, in onda dalle 14.15 alle 18.50. Considerando la durata del documentario e i tempi della cerimonia, è possibile che prima della trasmissione del documentario ci sia un altro collegamento in diretta con Londra per seguire le fasi principali dell’evento.

L’incoronazione di Re Carlo III su Real Time: gli orari

Real Time ha deciso di dedicare l’intera giornata all’incoronazione di Carlo III con il ciclo Royal Time. Si inizia alle 8.30 con il commento di Francesco Vicario, caposervizio di Gente, e Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, entrambi esperti di Casa Windsor. Ospiti al commento saranno Federica Brunini e Luca Bianchini. e si continua poi per tutta la giornata fino al pomeriggio.