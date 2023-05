Diletta Leotta svela quando ha scoperto di essere incinta

Diletta Leotta racconta che era la vigilia di Natale, che era al telefono con Loris Karius quando ha scoperto di essere incinta

Diletta Leotta ha scoperto di essere incinta la vigilia di Natale, era al telefono con Loris Karius, tutto è avvenuto in diretta, in videochiamata; lo racconta a Verissimo. Non è quindi quello mostrato sui social il momento in cui Diletta Leotta ha annunciato la dolce attesa al suo compagno, quello era l’annuncio per i follower. E’ al settimo cielo la giornalista sportiva che si sta godendo tutte le coccole di questo periodo e a coccolarla non è solo il portiere tedesco. Il loro è un amore che non ha una lunga storia, è giovane, ma quando hanno scoperto di aspettare un figlio non hanno avuto alcun dubbio. Diletta Leotta era a casa dei genitori, ha fatto il test e poi c’è stata la videochiamata con Loris Karius. Diletta era impaziente, aveva appena fatto il test, non l’aveva detto a nessuno, come capita a tante donne. Non ha resistito, è andata a controllare e ha viste due linee rosse. Ha perso la parola, ha smesso di parlare mentre Loris le chiedeva in inglese cosa stava accadendo.

Diletta Leotta la gioia di diventare mamma

Non riusciva a dire nulla, non riusciva a parlare in italiano e ancora meno in inglese. Poi si è ripresa e ha detto al suo fidanzato che era incinta. Lui è impazzito di gioia, è subito stato felice. Diletta Leotta ammette che ha avuto bisogno di un attimo in più per capire cosa stesse accadendo. Poi l’ha detto ai suoi genitori ed è stata gran festa per tutti. E’ stato un Natale davvero speciale. Loris Karius l’ha subito raggiunta in Sicilia e tutto è stato perfetto, anche se Diletta Leotta confessa che ha dovuto subito iniziare una dieta, evitare alcolici, evitare alcuni alimenti e visto che era Natale non è stato facile per lei.

E’ felice e ottimista, per tutto quello che sta succedendo nella sua vita e tutto quello che succederà in futuro. Il sogno da realizzare dopo la nascita della bambina è che Loris Karius possa venire a giocare in Italia, in questo modo sarebbe più semplice la vita di coppia, anche se al momento ad entrambi piace incontrarsi senza vivere la quotidianità.