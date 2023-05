Il nome scelto per la figlia di Diletta Leotta non piace a nessuno, lo cambiano

Quel è il nome scelto da Diletta Leotta per la figlia? Un nome che ha deciso di cambiare

A Verissimo scorrono le immagini della storia d’amore di Diletta Leotta e Loris Karius; lei è ospite di Silvia Toffanin, bellissima, emozionata, felice. Diletta Leotta è incinta, tra qualche mese sarà mamma, Loris Karius sarà papà, non hanno ancora scelto il nome della bambina. Sì, sarà una femmina e al momento c’è ancora un po’ di indecisione sul come si chiamerà. In realtà la giornalista sportiva aveva già scelto il nome di sua figlia, aveva pensato di chiamare la piccola come la sua mamma ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La Leotta voleva fare una sorpresa alla madre ma alla fine non ha resistito e le ha detto tutto.

Come si chiama la mamma di Diletta Leotta?

“Ho ancora un po’ di tempo per scegliere il nome della bambina ma io volevo fare una sorpresa a mia mamma, ormai lo posso dire perché tanto non gliela farò più la sorpresa – Diletta a Verissimo spiega – Ho detto a mia mamma ‘mamma sai te lo dico vorrei chiamarla come te Ofelia…’ e io pensavo che lei scoppiasse a piangere e invece mi ha detto di no, che è un nome pesantissimo che non le piace per niente per una bambina giovane e moderna e mi ha detto ‘trova un altro nome nuovo’”.

Diletta Leotta ci è rimasta un po’ male, lo faceva per la sua mamma, inoltre, ha anche già il suo nome tatuato e quindi era una scelta strategica ma sembra che quel nome non sia piaciuto a nessuno.

“E io adesso penserò ad altri nomi e non so se avete qualche consiglio da darmi”. Essendo Loris Karius tedesco lui vorrebbe un nome più vicino alle sue origini ma Diletta non ha dubbi, lei vuole un nome italiano ma potrebbe andare bene anche inglese. Il portiere tedescon punta ad un nome più internazionale. Dovranno trovare il giusto equilibrio per la loro piccolina, un nome adatto, la via di mezzo. “Quando nascerà la guarderò e secondo me mi verrà il nome giusto”. Sicura che non ha già scelto il nuovo nome?