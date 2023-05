Uomini e Donne chiude davvero la prossima settimana? La decisione di Maria de Filippi gela il pubblico

Uomini e Donne chiude in anticipo: ecco perchè Maria de Filippi ha preso questa decisione

Non era mai successo prima, non almeno negli ultimi anni. Ma sembra propri che in questo anno difficile e complicato per Maria de Filippi, la conduttrice abbia bisogno di staccare. Lo annuncia Tvblog, che rivela un retroscena molto particolare. Stando a quanto si legge in un articolo pubblicato proprio oggi, Uomini e Donne sta per chiudere i battenti. Lunedì e martedì dovrebbero essere registrate le ultime puntate di questa edizione fortunatissima di Uomini e Donne. Non è dato sapere se poi al posto del programma di Canale 5 arriverà subito La promessa, la nuova soap acquistata da Mediaset o se si sfrutterà in tutto e per tutto Terra amara, con una puntata più lunga ( Uomini e Donne e Terra amara portano a Canale 5 gli stessi ascolti, quindi in ogni caso la rete potrebbe essere in linea con i numeri, anche per le ultime due settimane di maggio). Uomini e Donne infatti, dovrebbe chiudere il 12 maggio 2023, come rivelato da Tvblog. Tra l’altro è stato anche anticipato che lunedì, andrà in onda una puntata speciale di Amici 22. Questo per ovvi motivi: Maria de Filippi oggi è impegnata con la registrazione di Amici per la puntata del 6 maggio, registrazione slittata per via del covid che ha complicato tutto. Quindi domani si registra una nuova puntata di Uomini e Donne e lunedì, si dovrebbe registrare l’ultima puntata di questa stagione. Un po’ bizzarro, secondo molti spettatori, che ad esempio non capiscono chi potrebbe scegliere luca Daffrè, visto che era ancora in alto mare.

Ma come mai questa decisione di chiudere prima con Uomini e Donne?

Uomini e Donne chiude: si lavora a Temptation Island

Secondo quanto riferisce Tvblog, che anticipa quindi la chiusura di Uomini e Donne il 12 maggio, la redazione e tutto il gruppo Fascino, sarebbe impegnato per la nuova edizione di Temptation Island e questo quindi avrebbe portato alla decisione di chiudere Uomini e Donne con largo anticipo. In realtà anche negli anni passati, quando Temptation era andato in onda, tutti avevano lavorato al programma, senza però che Uomini e Donne subisse questo genere di chiusura anticipata. Va detto allo stesso tempo che generalmente, le puntate registrate del programma di Canale 5 erano sempre molte, e non si è mai arrivati a una messa in onda/registrazione così ravvicinata. Ricordiamo che in passato, alcune puntate, andavano persino in onda un mese dopo la registrazione.

E’ bene ricordare che Maria de Filippi ha fatto i salti mortali, per continuare a riempire il palinsesto di Canale 5 senza mai fermarsi. Giusto pensare che si arrivi anche prima alla fine. E poi magari chissà, potrebbero essere mandate in onda delle puntate diversi di Uomini e Donne, come era successo in passato, dedicate alle coppie nate. Non dimentichiamo che ad esempio, c’è un viaggio, quello di Carola e Federico, che potrebbe esser stato seguito dalle telecamere di Canale 5, se andassero in onda delle puntate senza Maria? Potrebbe essere una ipotesi, vi terremo aggiornati. In passato, a maggio, sono andate in onda puntate dedicate al post scelta delle coppie nate a Uomini e Donne, non possiamo escludere che magari capiti, visto anche il grande affetto dimostrato per Lavinia e Federico. Vedremo!