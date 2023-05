Terra amara più breve oggi e poi? Yilmaz scopre tutto su Adnan e Demir è pronto alla vendetta

Yilmaz sta per scoprire che Adnan è suo figlio: che cosa succederà? Ecco le anticipazioni bomba per le prossime puntate di Terra amara

L’attesa è finita per i fan della telenovela turca Terra Amara. Infatti, le anticipazioni delle prossime puntate italiane mostrano come la protagonista Züleyha Altun (interpretata da Hilal Altınbilek) cercherà di difendersi dallo sparo che le ha inflitto la sua “nemica” Müjgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova). E come lo farà? In modo del tutto inatteso. Ma prima di parlarvi delle anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate, vi ricordiamo che oggi, 6 maggio 2023, Terra amara andrà in onda su Canale 5 ma solo in formato breve. Con mezzo episodio, da domani invece si torna in onda in modo regolare. Pronti quindi per le anticipazioni? Visto che sapete bene quello che accadrà questa settimana, proviamo invece a scoprire che cosa capiterà dopo perchè i più curiosi, ormai da settimane, si chiedono che cosa succederà quando Zuleyha deciderà di dire a Yilmaz che Adnan è suo figlio! Le telespettatrici più curiose, vedono persino gli episodi di Terra amara in turco, pur di scoprire che cosa succederà. E come saprete, è possibile conoscere news e anticipazioni, proprio perchè la soap è avanti di qualche episodio in Turchia. E allora, facciamo il punto: quando e come Zuleyha, deciderà di dire a Yilmaz, che il suo primo genito, non è figlio di Demir ma è suo figlio? E come reagirà Yilmaz ma soprattutto, come reagirà Demir? Vediamo alcuni dettagli in attesa di vedere in Italia queste puntate di Terra amara.

Terra amara anticipazioni: la verità su Adnan

Tutto parte dal momento in cui Behice (Esra Dermancıoğlu) convince Müjgan a liberarsi della rivale Züleyha, fingendo di essere Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Tuttavia, la situazione sfugge di mano e lo scontro tra le due donne finisce con un colpo di pistola, che ferisce gravemente Züleyha quasi all’altezza del cuore. Nonostante la fuga di Müjgan e il tentativo di confonderla facendola passare per pazza ( si dirà che ha tentato di togliersi la vita suicidandosi), Züleyha si riprende e decide di vendicarsi. Riuscita a far venire Yilmaz in ospedale, rivelerà finalmente al suo ex marito che il piccolo Adnan è suo figlio. Questo provocherà una forte reazione in Yilmaz, che si arrabbierà con Züleyha per avere taciuto per così tanto tempo. La tensione raggiungerà l’apice quando Züleyha tenterà di buttarsi dal balcone dell’ospedale. Fortunatamente, Yilmaz la salverà, ma la sua mossa disperata avrà le sue conseguenze.

Per ora, Yilmaz non farà menzione della verità a Müjgan e Demir (Murat Ünalmış), anche se sarà sconvolto dal fatto di essere il vero padre di Adnan. Insomma, la vendetta di Züleyha avrà ripercussioni su diversi personaggi della telenovela e darà vita a una serie di colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso. Anche perchè come potrete immaginare, Demir avrà il suo bel da fare, quando anche lui scoprirà che Zuleyha ha detto tutto a Yilmaz…Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire le ultime news su Terra amara e quello che accadrà nelle puntate in onda in Italia prima dell’estate.