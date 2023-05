Eurovision 2023: i 10 Paesi finalisti dopo la prima semifinale, salve Loreen e l’italo-norvegese Alessandra Mele

La prima semifinale ha eletto dieci nuovi Paesi finalisti: c'è anche l'italiana Alessandra Mele

Buona la prima per Eurovision Song Contest 2023: la gara musicale più seguita al mondo è approdata questa sera nelle tivù di tutta Europa, Rai Due compresa, con una prima serata filata liscia come l’olio. Quindici sono stati i Paesi in gara che hanno portato sul palco della Liverpool Arena altrettante quindici esibizioni cariche di divertimento ed emozioni. Per l’Italia, a fare da contraltare ai sorridenti volti delle tre padrone di casa in studio, abbiamo avuto il commento fuori campo di Gabriele Corsi e di una insolitamente morigerata Mara Maionchi che – senza parolacce o uscite poco educate – ha espresso le sue criticità su alcuni dei brani in gara.

Delle quindici delegazioni che hanno proposto al pubblico il loro brano, solo in dieci sono riuscite a superare la prima eliminazione, finendo per direttissima alla finale in onda il prossimo sabato 13 maggio 2023 (in prima serata su Rai Uno per noi italiani). E a proposito di Italia, nel corso della serata, è apparso anche Marco Mengoni che ha chiacchierato con le conduttrici dello show; il cantante di Roncilione è stato il protagonista di un piccolo video anticipazione dell’esibizione che vedremo in tv il prossimo sabato.

Eurovision 2023: i 10 Paesi finalisti dopo la prima semifinale del 9 maggio

In rigoroso ordine casuale e non di classifica, sono stati annunciati i nomi dei dieci Paesi che accederanno alla finale di sabato 13 maggio per aver superato il primo difficile scoglio: il televoto della prima semifinale. Va ricordato, infatti, che quest’anno entrambe le semifinali sono valutate unicamente dal televoto e non dalle giurie tecniche, che verranno chiamate in causa solo durante l’appuntamento finale.

Il primo Paese a passare il turno è la Croazia con l’insolita esibizione dei Let 3 con il brano “Mama ŠČ!”. Passano anche la Cechia di Vesna con “My Sister’s Crown”, Noa Kirel per Israele con “Unicorn” e Mimicat per il Portogallo con “Ai coração”:

Non c’erano dubbi che fra le dieci nazioni che avrebbero passato il turno ci sarebbe stata la Svezia, che quest’anno parte con il titolo di favorita alla vittoria finale fra le mani. In gara ha riportato Loreen, iconica vincitrice di Eurovison con il brano “Euphoria”. Questa volta ci riprova con “Tattoo” e con una intensa esibizione quasi da video musicale.

Il blocco nordico si conquista un altro pezzo di finalissima grazie alla energica Alessandra Mele: una giovane italiana che ha trovato successo in Norvegia. La sua “Queen of the Kings” ha conquistato il pubblico dell’Arena, che è esploso in un fragoroso boato di gioia quando è stata annunciata decima ed ultima finalista della serata.

Concludono l’elenco dei dieci finalisti dopo questa prima serata anche Luke Black che per la Serbia ha cantato “Samo mi se spava”, Pasha Parfeni con il brano “Soarele şi Luna” cantato in rappresentanza della Moldavia; passa anche la “watergun” di Remo Forrer per la Svizzera e l’acclamatissimo “Cha Cha Cha” della Finlandia cantato da Käärijä.

Se questa è solo la prima portata dello show, siamo certi che le prossime due serate saranno riservarci davvero tante sorprese: se questa sera sul palco si è esibita persino la pop star internazionale Rita Ora, nella seconda semifinale è stata annunciata una “speciale sorpresa” firmata Hollywood. Chi (o cosa) sarà?