Piovono critiche sulla scelta di Luca: fredda, corta, insulsa. Cattiverie a profusione

Pochi commenti positivi tante critiche dopo la scelta di Luca Daffrè: i telespettatori pensano sia stata troppo fredda

Quanto è durata la scelta di Luca Daffrè, quanto spazio ha avuto nella puntata di Uomini e Donne del 10 maggio 2023? Praticamente pochissimi minuti, per volontà del tronista che ha voluto accorciare i tempi. E ha fatto anche bene. Quanta ipocrisia ci sarebbe stata nel parlare di amore, di sentimenti, di legami? Luca non lo ha fatto e ha portato nel programma di Canale 5 il suo modo di essere. E pazienza se poi sui social si è scatenato l’inferno. Abbiamo visto scelte con promesse d’amore eterne che sono diventate storia d’amore tormentate, relazioni poco sane o frequentazioni mai iniziate quando le telecamere si erano spente. Luca Daffrè ha scelto con la semplicità che lo caratterizza. E poco importa se questa relazione durerà una settimana o una vita. Il tronista avrebbe anche potuto dire di non essere pronto per la scelta, di voler lasciare lo studio da solo e magari poi chissà, sentirsi fuori con le corteggiatrici e invece non lo ha fatto. Perchè quindi tutte le critiche cattive e gratuite dopo che Luca ha scelto Alessandra?

Quante critiche dopo la scelta di Luca Daffrè

“Erano più allegri i petali che loro stessi!” ha scritto una spettatrice sulla pagina FB di Uomini e Donne. Forse però non tenendo in considerazione che entrambi erano molto emozionati ed essendo anche parecchio timidi, non hanno espresso magari nel migliore dei modi quello che stavano provando. E un’altra spettatrice ha scritto: “Scelta fredda, priva di emozioni e prematura per via della chiusura del programma“. E ancora: “Una scelta emozionante, come l’estrazione di un dente..“. Le critiche non mancano: “Insignificante questa scelta! lei poi no comment..essere semplici ed essere sciatti sono due cose distinte e separate“. E poi: “Una delle cose più cringe mai viste lui che voleva parlare e la musica che andava sotto“. Cattiveria a profusione insomma: “Ma che è sta cafonata?! avevo grosse aspettative da questo trono, e invece .. na me*da nel finale. Lei davvero ridicola, piuttosto imbarazzanti le sue battute“.

Ma per fortuna ci sono anche commenti positivi: “Può darsi che siano persone che vivono senza tante cerimonie e secondo me è meglio perché di parole se ne dicono tante e i fatti non ci sono mai meno parole più fatti questo conta i fatti che al giorno d oggi non ci sono più per questo mi sono piaciuti“. E c’è chi ha apprezzato la velocità del trono o meglio del percorso di Luca nel programma di Canale 5: “Le scelte dovrebbero essere tutte così, non lunghe 8-9 mesi in cui si ripetono in ogni puntata le medesime cose e situazioni giusto per allungare il brodo“.