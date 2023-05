Simone si ritira Cecchi Paone non resiste, pubblico impietoso: “Non ci mancheranno”

Per motivi di salute Simone ha dovuto lasciare l'Isola dei famosi 2023 e Cecchi Paone ha preso la sua decisione: il pubblico non è affatto dispiaciuto

E siamo a quota 4. Sono già 4, in meno di un mese, i concorrenti che hanno deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2023. Oggi pomeriggio, dopo le voci che erano circolate, è arrivata la conferma ufficiale da parte della produzione dell’Isola che ha annunciato la notizia del ritiro di Simone ma anche la decisione presa da Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista infatti, non ha voluto continuare la sua avventura in solitaria sull’Isola e ha deciso di abbandonare il gioco per tornare a casa in compagnia del suo fidanzato. “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”, aveva detto in diretta Cecchi Paone ma Ilary Blasi lo aveva invitato ad andare avanti fino alla fine della puntata, almeno il tempo di parlare con la produzione del reality show. I giorni sono passati, Cecchi Paone ha maturato dunque la sua decisione, visto che Simone proprio non ce la fa a continuare la sua avventura in Honduras. Non ci sono ancora molti dettagli in merito a quanto successo a Simone, probabilmente se ne parlerà nella puntata di lunedì sera, ma se per lui si è trattato di una scelta quasi sicuramente forzata, per Cecchi Paone invece si parla di ritiro volontario.

Il pubblico non è per nulla dispiaciuto

Va detto che dopo la comunicazione ufficiale da parte della produzione dell’Isola dei famosi, i commenti sui social sono stati molto dolci, per Simone, ma decisamente più pungenti per Alessandro Cecchi Paone. Il commento che viene espresso più volte è il medesimo: “Non sentiremo la sua mancanza“.

Una spettatrice ad esempio ha scritto: “Che siano una coppia o meno poco importa…a me colpisce la loro antipatia senza precedenti! Oltre a dormire e inveire contro gli altri non hanno fatto altro…insomma questa grande perdita non è!“. Un’altra spettatrice ha scritto: “Per Simone mi dispiace ,in fondo è giovane e meritava questa opportunità. Invece sono contenta sia uscito Cecchi Paone,è insopportabile“. E ancora: “Questa si che è una bella notizia !!! Mi spiace un po’ per Simone perché non è cafone come Paone ma purtroppo non sta bene“. Come detto, i pareri del pubblico, come succede di rado, sono tutti molto simili. Sempre sulla pagina Fb dell’Isola si legge: “Meno male si è ritirato, un uomo irritante che un tempo credevo fosse intelligente invece solo un presuntuoso, borioso e maleducato solo a sentirlo parlare per quanto dá fastidio in automatico la televisione mi cambia canale“.