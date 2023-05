Alessandro Egger, la fidanzata confessa la sua eccessiva gelosia

Madalina, la fidanzata di Alessandro Egger, confessa la gelosia eccessiva durante Ballando e non solo

Alessandro Egger ospite a Oggi è un altro giorno con la nonna e la fidanzata, Madalina. L’abbiamo conosciuto seguendo Ballando con le Stelle ma un ballo dopo l’altro il sabato ser davanti alla tv c’era anche la sua fidanzata, che ammette di essere molto gelosa. Madalina seguiva il ance show di Milly Carlucci a casa di amici, la invitavano sempre a guardare Alessandro Egger con loro per salvare ogni volta il televisore in casa, consapevoli della sua gelosia. Lei che è una splendida modella ammette che più volte il televisore ha rischiato di finire male. Alessandro a Ballando era in coppia con Tove Villfor, in pista e nella sala prove, hanno trascorso tanto tempo insieme, e spesso nel programma di Rai 1 nascono nuove coppie.

Alessandro Egger le foto da adolescente di 100 chili

Si sono conosciuti grazie alla moda. Lei stava terminando l’università, non è solo modella ma anche ingegnere. All’inizio della loro storia anche lui era geloso perché Alessandro Egger non era un modello, si occupava delle vendite e non aveva il fisico di oggi. “Dallo stress sono dimagrito, con tutti quei modelli che aveva intorno” scherza nel salotto di Serena Bortone, ma in fondo dice la verità.

Alessandro Egger pesava più di 100 chili da adolescente e fino a non molto tempo fa; è il peso che aveva anche quando ha conosciuto la sua fidanzata. “Era ciccione” dice Madalina ma Egger non ha molte foto da piccolo, da neonato fino ai 5 anni forse ne ha dieci solo foto; forse non gli scattavano foto. “Quando non ti senti voluto bene non lo riesci a capire e crei un meccanismo per il quale cerchi di continuo l’amore e quindi non lo sentivo perché era sempre alla ricerca e veniva colmato da amici, professori, altri. La famiglia era sempre presa dai loro progetti. Io non lo chiedevo direttamente ma lo chiedevo attraverso le cose che mi piacevano. Volevo essere considerato”.

Ammette di essere rancoroso, con i suoi genitori ne ha poi parlato per anni. “Loro erano fissati che dovessi finire la scuola ma volevo fare recitazione” è questa una delle cose che rimprovera alla famiglia, non avere capito subito la sua passione.

C’è altro allo specchio di Oggi è un altro giorno e commuove Egger. Nelson aveva 28 anni, più che un amico era un fratello. “E’ stato l’unico ad vere quella sensibilità di cui avevo bisogno. Ci conoscevamo a livello di anime”. La sua morte è stata terribile, una notizia devastante. “Credo che sono stato a letto per due giorni, non riuscivo a bere, mangiare, piangere” ha poi pianto al suo funerale. Mentre Alessandro Egger lo racconta Madalina si commuove, ha visto in quel periodo la sua sofferenza.