Fazio e Littizzetto pronti all’addio alla Rai: Luciana cita la Meloni e anche il Papa

Le parole di Luciana Littizzetto sul Papa e su Giorgia Meloni nella penultima puntata di Che tempo che fa...

E quella di ieri sera era solo la penultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3, immaginate che cosa succederà domenica prossima, quando Luciana Littizzetto e Fabio Fazio saluteranno il pubblico della rete per sempre. Il pubblico di Rai 3 si intende, perchè i telespettatori che vorranno seguirli, potranno farlo, sintonizzandosi da settembre o forse ottobre, sul Nove.

La rete di Discovery infatti ospiterà il nuovo programma di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e chissà che non si chiami lo stesso Che tempo che fa. Se avete notato infatti sui social, spesso quando annunciano dei contenuti, scrivono sempre “Penultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3”, il che lascerebbe pensare che forse, il programma, si chiamerà con lo stesso nome anche sul Nove.

Ma torniamo alle parole di Luciana Littizzetto che ieri sera, ha lanciato delle bordate che di certo non sono passate indifferenti. Una su tutte verso Giorgia Meloni, tirando in ballo anche il Papa. Tanto adesso, che cosa possono fare? Lei e Fazio sono stati già “cacciati”…

Le parole di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Ecco che cosa ha detto ieri sera Luciana Littizzetto:

L’abito che hai addosso lo puoi lasciare qui alla Rai lascia perdere. Invece la scrivania ce la portiamo via o rimane qui? Adesso dobbiamo vedere cosa portare o lasciare. I pesci chi li prende? Bisogna davvero organizzarci. E Filippa la portiamo con noi? Certo la portiamo con noi allora dai. Guarda che io mi organizzo perché ormai manca una puntata.

Le parole di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa-Ultime Notizie Flash

Il discorso è proseguito poi con queste parole:

Tra l’altro ho questa settimana ho fatto una scoperta. In rumeno e in moldavo la parola ‘rai’ significa paradiso. Ci sei stato 40 anni e io più di 20 e non siamo ancora santi. Com’è possibile? Poi tu devi aver toccato qualche mela, o anche io ed è successo…

E ancora inarrestabile:

Comunque non sarà santa, ma ho la voce celestiale. C’è una trasmissione molto carina su TV8… dovesse andarci male c’è anche questa rete. Insomma Nicola Savino conduce 100% Italia, dove fanno dei sondaggi e i concorrenti devono indovinare le risposte. E hanno chiesto ‘la voce di quale donna italiana useresti come sveglia?’. Le risposte erano Mina, Arisa, e vediamo chi ha vinto… io! Poi non credo che tutti vogliano essere svegliati dalla mia voce. I miei figli non credo e certamente non vorrebbe nemmeno Matteo Salvini, di sicuro no.

E poi ecco che arriva la frecciata su Meloni:

Poi hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto ‘ma ci siamo vestiti uguali’. Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?”

Se questa era la penultima puntata…Immaginatevi domenica prossima….