Filippa Lagerback sul Nove con Fazio? La Littizzetto chiede delucidazioni, Fabio nicchia

Quale sarà il futuro di Filippa Lagerback? Luciana Littizzetto prova a chiedere informazioni a Fazio che però risponde solo a metà

E’ ormai quasi tutto pronto per il trasferimento di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul Nove. Domenica prossima infatti andrà in onda l’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3 ma non l’ultima puntata in cui vedremo insieme Fabio Fazio e Lucianina che torneranno in onda in autunno sul Nove.

C’è una cosa che si sono chiesti in tanti: ci sarà anche Filippa insieme a loro? E se l’è chiesto anche Luciana Littizzetto che proprio ieri sera, ha chiesto a Fabio Fazio se anche Filippa Lagerback lascerà la Rai per iniziare insieme a loro questa nuova avventura sul Nove.

Il pubblico non ha ricevuto una risposta diretta da Fabio Fazio che è sembrato un po’ nicchiare su questa situazione. Ma vediamo che cosa è accaduto nel corso della puntata di Che tempo che fa in onda ieri sera su Rai 3 ( puntata del 21 maggio 2023).

Le battute di Luciana Littizzetto e la richiesta su Filippa a Fazio

Ci si prepara al gran finale e orma, di battute anche senza freni, se ne possono decisamente fare:

Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?

Sarà concluso questo accordo oppure no? Filippa ha preso la sua decisione oppure no? La risposta di Fazio è stata questa:

Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne…

Luciana Littizzetto non è sembrata molto entusiasta della risposta di Fabio Fazio e ha continuato:

È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai…

Fabio Fazio con le sue parole ha ribadito quello che ha detto in diverse occasioni: se anche lascerà la Rai, dalle sua bocca non usciranno mai parole negative su una azienda che è stata casa sua per 40 anni. E infatti ha commentato così:

Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura

E Filippa che cosa ne pensa?

Filippa Lagerback ha assistito al siparietto divertita, ma senza replicare. Ieri la Lagerback è tornata in onda dopo esser stata in isolamento per via del covid. Non ha però voluto commentare in nessun modo l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai. Forse perchè non ha ancora deciso che cosa ne sarà di lei?