Sfida del sabato: Il volo vs I migliori anni estate, ecco chi ha vinto

Il volo tutti per uno vs I migliori anni estate: chi ha vinto? Ecco gli ascolti del 27 maggio 2023

Curiosi di scoprire come è andata a finire la sfida del sabato sera che ha visto scontrarsi due scelte molto diverse su Rai 1 e Canale 5? E allora bisognerà attendere i dati di ascolto del 27 maggio 2023 che decreteranno qual è stata la rete vincitrice. Su Canale 5 lo spettacolo con Il volo-Tutti per uno, dall’Arena di Verona. Uno show ricco di musica, spettacolo ed emozioni. Su Rai 1, un’altra bella serata fatta di musica, intrattenimento e leggerezza, parliamo del programma di Carlo Conti, I migliori anni, dedicato al successi estivi e non solo.

Insomma due proposte diverse che per la prima volta si sfidano al sabato sera. Carlo Conti, una settimana fa, aveva incassato un bel numerino. Oltre 4 milioni i telespettatori davanti alla tv per seguire I migliori anni ma nessuna concorrenza su Canale 5. Questa settimana invece c’è un osso duro da battere. I tre ragazzi de Il volo, Ignazio, Piero e Gianluca, hanno sempre fatto molto molto bene con i loro concerti nelle serate evento su Canale 5, regalando alla rete ottimi ascolti. E probabilmente rifaranno un bel regalo anche questa volta a Mediaset.

Per scoprirlo però dobbiamo aspettare i dati di ascolto della serata del 27 maggio 2023 che come sempre, saranno disponibili solo dopo le 10.

Il volo-Tutti per uno sul palco anche Annalisa

Gli ascolti del 27 maggio 2023: ecco tutti i numeri della prima serata

Rai 1 spera di bissare il successo, dopo gli ottimi ascolti del venerdì sera, incassati grazie allo show di Massimo Ranieri, che ha registrato una media di 3 milioni di spettatori. Riuscirà dunque Carlo Conti a ritrovare lo stesso pubblico che lo aveva seguito la settimana scorsa? Il target di riferimento ci sembra in parte simile, per cui potrebbe essere una bella sfida all’ultimo punto di share, ma come sempre lo scopriremo solo dopo le 10 quando saranno disponibili i dati di ascolto della prima serata.

Ecco i dati auditel di ieri

Ieri sera I migliori anni estate è stato visto da una media di 2.864.000 spettatori con il 19.7%

Vince Canale 5 con una media di 3.1mln e il 23,60%. Come era prevedibile un vero testa a testa tra Canale 5 e Rai 1. Il pubblico ha cambiato canale, ieri sera, stesso target, vittoria per Il volo su Canale 5 con la serata dall’Arena di Verona.

Su Italia 1 il film Shrek IIha raccolto un netto di 932.000 telespettatori, share 5,69%. Su Rai 2 FBIha ottenuto 912.000, 5,43%, e 817.000, 5,05%. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato 951.000 telespettatori, share 6,38%. Su Rete 4 il film …Altrimenti ci arrabbiamo ha registrato un netto di 715.000 telespettatori, share 4,57%.

Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 377.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 296.000, 1,78%. Su Nove il film Reazione a catena ha registrato 234.000 telespettatori, share 1,46%. Ultimo posto nella classifica per il Nove nella serata di sabato.