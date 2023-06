Gigi Uno Come Te: lo show musicale di D’Alessio vince la sfida degli Ascolti Tv, disastro Zelig

Gli ascolti della serata del primo giugno 2023 vedono vincitore Gigi D'Alessio e il suo show musicale: ecco i dati Auditel

Su Rai Uno si respira aria di Napoli. Eh no, stavolta non ci riferiamo alle onnipresenti ospitate degli amici campani di Mara Venier a Domenica In ma della doppia serata evento che si consumerà in questi giorni sul primo canale della nostra tv di stato. Ieri, 1^ giugno 2023, è andata in onda la prima parte: Gigi D’Alessio – Uno come Te Ancora Insieme, il one man show musicale del celebre cantante partenopeo che ha portato i suoi spettatori a Piazza del Plebiscito con un ricco parterre di ospiti vip e tanta musica. In attesa della seconda parte – la festa televisiva dello scudetto del Napoli, in onda domenica 4 giugno 2023 – possiamo affermare con certezza che Gigi D’Alessio ha fatto nuovamente colpo: il suo è stato lo show televisivo più seguito della prima serata.

Gli ascolti tv non mentono: Gigi Uno Come Te Ancora Insieme ha registrato ieri, 1^ maggio 2023, cifre pari a 3.3 milioni di telespettatori pari al 22.6% di share. Cifre lodevoli di per sé, ma ancor più lodevoli se pensiamo che il principale competitor in onda su Canale5 era Zelig che (seppur in replica) ha macinato un pubblico davvero molto esiguo…

Gigi Uno Come Te contro Zelig: gli ascolti tv del 1 giugno 2023

Perché se su Rai Uno c’erano oltre 3.3 milioni di spettatori a seguire le scorribande di Gigi D’Alessio con ospiti del calibro di Serena Rossi, Elodie, Biagio Antonacci, Clementino e Nino D’Angelo, su Canale Cinque è andata in onda una puntata di replica di Zelig: il rinato show comico condotto dal duo Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La scelta di trasmettete uno show comico non ha premiato affatto però: sul canale del Biscione solo il 14.2% di share pari a 1.9 milioni di telespettatori. Dati sicuramente ribassati per via della messa in onda in replica ma nessuno poteva immaginarsi un dato davvero così basso…

E a proposito di prime serate, è da tenere in considerazione l’inizio dei nuovi episodi di Chicago Fire: la serie sui pompieri americani che inaugura la stagione estiva di Italia Uno con un risultato degno di lode per il canale in cui va in onda. A seguire il serial della NBC oltre 1.1 milione di spettatori e un 6.4% di share.

Immancabili nelle nostre prime serate i vari talk show politici che anche con questo clima estivo si rubano pubblico a vicenda: Dritto e Rovescio su Rete Quattro registra il 7.4% di share contro Piazzapulita su La7 porta a casa un discreto 5% di share. L’approfondimento di Rai Tre con Indovina Chi Viene a Cena riparte da 871mila spettatori pari al 4.9% di share.