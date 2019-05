Gf 16, il siparietto Giorgio-De andrè, le foto, gli audio, le prove: qualcuno ci crede?

Era difficile ripetere un momento peggiore di quello della puntata della passata settimana al Grande Fratello 16, quando una Francesca de Andrè umiliata da quello che aveva visto, e distrutta per il tradimento del suo fidanzato, aveva dato di matto in diretta e non solo, arrivando anche a insinuare che il suo Giorgio aveva fatto uso di sostanze stupefacenti e che per questo era stato con un’altra donna ( di tutto questo non si è parlato perchè si sa, solo all’Isola dei famosi si può parlare di droga). Eppure quello che è successo nell’ottava puntata del Grande Fratello 16 in onda il 27 maggio 2019, per quanto a squallore, è andato ben oltre la sceneggiata della settimana precedente. Forse perchè il fidanzato di Francesca de Andrè migliora nella sua interpretazione di settimana in settimana.

GIORGIO IL TRADIMENTO, LA SCENEGGIATA, LE PROVE: IL PUBBLICO NON CREDE A NULLA

Il nocciolo della questione è semplice: il pubblico a casa non solo è stanco di vedere una puntata del Grande Fratello 16 Francesca de Andrè centrica, ci sarebbero anche un’altra decina di concorrenti in casa non so se qualcuno se lo ricorda. Ma è anche basito dal batto che si parli per oltre 1 ora di un ragazzo che si sarebbe chiuso in macchina per fare o meglio, farsi fare qualcosa da una donna. Vi ricordate Ignazio e Cecilia e il famoso armadio quanto si cavalcò su questa storia? Faceva ridere a confronto e almeno i due protagonisti erano entrambi in casa. Qui si parla di una ragazza, che i suoi amici hanno di certo riconosciuto nelle famose foto mostrare in diretta ( tra l’altro al Gf 16 il suo nome non è stato fatto ma su tutti i giornali c’era). E quella ragazza, che la d’Urso voleva tutelare settimana scorsa non dicendo il suo nome, sarà di certo felicissima di sapere che adesso tutta Italia sa cosa è successo in macchina tra lei e Giorgio, ne sarà di certo entusiasta. Lo potrà mettere nel curriculum…

Non c’è davvero limite al peggio, allo squallore di quello che una prima serata può mostrare. Non fa ridere, non diverte, non è interessante. E’ solo squallido e noi lo abbiamo dovuto vedere. Dalle 21,35 circa alle 23,15 passate. Ma una volta al Grande Fratello non si parlava di quello che succedeva in casa, delle dinamiche interne, di quello che i ragazzi facevano?

Dopo i gossip su un presunto tradimento, Giorgio entra in casa per un confronto definitivo. #GF16 pic.twitter.com/GVD84unvbV — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 27, 2019

La morale della favola è poi la seguente: la d’Urso spiega a Francesca che il suo ex l’ha tradita. La sua migliore amica le spiega che non è andato a letto con un’altra donna ma ha fatto quel che basta per parlare di corna. Lui le dice di averla tradita, le mette le mani in faccia, usa toni assurdi, e lei alla fine di tutto questo si chiede ancora se l’abbia tradita o meno e ha dei dubbi…E quando resta sola con la sua amica commenta: “L’ho visto come sta male, sta davvero male”. Effettivamente stiamo tutti male dopo quello che abbiamo visto.

E il pubblico pensa solo che questo siparietto sia stato montato per bene dai protagonisti prima che il reality iniziasse non a caso, sui social, hanno tutti un messaggio per Gennaro: scappa fino a quando sei in tempo…