Grande Fratello 16 news: Michael in crisi, Gianmarco lo consola

In queste ultime ore, nella casa del Grande Fratello 16, sembra proprio che Michael Terlizzi stia attraversando un momento di crisi. Il giovane concorrente del reality show è anche scoppiato in lacrime perché starebbe pensando di lasciare il gioco. Michael si è anche chiuso in se stesso, isolandosi dal resto del gruppo nonostante i vari tentativi dei compagni di avventura di incoraggiare il ragazzo. E, a proposito di tentativi, a consolare Terlizzi c’è soprattutto Gianmarco Onestini, il suo amico più stretto all’interno della casa. Mentre Michael è da solo in giardino e cammina avanti e in dietro, arriva Gianmarco. Vediamo che cosa è successo.

Grande Fratello 16 news: Michael incoraggiato dall’abbraccio del suo amico Gianmarco

A smorzare il momento difficile di Michael è Gianmarco. Come sappiamo tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini si è venuto a creare, nel contesto della casa del Grande Fratello 16, un rapporto di amicizia davvero molto speciale. I due concorrenti sembrano conoscersi da sempre e il pubblico del reality di Canale 5 si è molto affezionato al loro rapporto fraterno. Il fratello del più noto Luca Onestini raggiunge Michael in giardino cantando. “Dai che arriviamo fino alla fine Mike, insieme!” afferma Gianmarco con la giusta dose di entusiasmo. Terlizzi e Onestini si abbracciano. Un gesto d’affetto e di vicinanza tra i due amici che probabilmente ha aiutato e incoraggiato Michael.

Grande Fratello 16 ultime news, Michael Terlizzi lascia la casa? Momento di crisi e difficoltà

Non mancherebbe effettivamente molto alla finale della sedicesima edizione del reality show di Canale 5. E a poche puntate dalla finale Michael Terlizzi starebbe pensando di lasciare una volta per tutte il gioco del Grande Fratello. Un pensiero che il concorrente nutre in testa già da un po’ di tempo in quanto non riesce più a sentirsi a suo agio nel contesto della casa più spiata d’Italia. Ma sarebbe questo il vero motivo? Anche se, non troppo tempo fa, il giovane ragazzo sembrava tenerci molto a continuare la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello 16.

Cosa deciderà adesso Michael Terlizzi? L’abbraccio e il sostegno del suo amico Gianmarco avranno dato la giusta carica a Michael per affrontare le ultimissime settimane all’interno della casa del Grande Fratello 16?