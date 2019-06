Cristiano Malgioglio posta un video e umilia Francesca de Andrè e Gennaro lo zerbino

Cristiano Malgioglio in questa edizione del Grande Fratello 16 è davvero scatenatissimo e usa i social per dire quello che forse in diretta non può ( facciamo finta che non ci sia tempo, non che qualcuno non abbia interesse nel far notare tutto il marciume uscito dalla bocca di una donna). Dopo aver visto la litigata tra Francesca de Andrè e Gennaro, con tutte le parolacce e le offese che lei ha rivolto al modello, e dopo aver sentito lui dire che non l’avrebbe mai perdonata, Cristiano, come tutta l’Italia, è rimasto scioccato da quello che è successo dopo. Sono bastati due occhi dolci, due carezze e due baci per far tornare Gennaro dalla parte di Francesca. Il modello ha dimenticato tutto e adesso fa coppia con la de Andrè. Cristiano quindi ha voluto dire la sua commentando sui social.

CRISTIANO MALGIOGLIO SI SFOGA SUI SOCIAL : LE SUE PAROLE CONTRO FRANCESCA DE ANDRE’

Ecco il lungo sfogo sui social di Cristina Malgioglio:

Il sottoscritto e la grande Artista @ivazanicchireal… per questa signorina dobbiamo sciaquarci la bocca… quando pronunciamo il suo cognome. Da che pulpito arriva la morale. Sinceramente……non avrei mai voluto postare questo video …ma e’ più forte di me. Voi che mi seguite …non fate caso a questo tipo di volgarita”. C’e’ un ragazzo che potrebbe vincere il @grandefratello e che ahime’…si sta giocando la vittoria. Prima si lascia insultare e poi si lascia sbaciucchiare come se nulla fosse accaduto. Lo usa e lo gira come un zerbino . Cosa aggiungere di più? Nulla!.Per fortuna dentro la casa ci sono dei ragazzi meravigliosi e molto educati. Peccato….

Ed ecco la risposta di Iva Zanicchi:

Caro Cristiano che tu sia un grande artista è indiscusso sei molto generoso gentile educato rispettoso . Non possiamo scendere al livello della signorina Francesca .Dobbiamo sciacquarci la bocca ?, ebbene lei la deve chiudere .

Pensate che lunedì qualcuno farà notare alla de Andrè che stavolta ha davvero superato ogni limite? Difficile…