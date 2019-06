Francesca de Andrè lite infuocata con Gennaro: “Uomo di [email protected], omuncolo, infame”

L’ostinazione di voler tenere Francesca de Andrè a tutti i costi nella casa del Grande Fratello 16, quando di motivi per farla accomodare fuori dalla porta ce ne sarebbero stati davvero tanti. Ma la conduttrice ha sperato fino all’ultimo che una parte del pubblico la comprendesse. E’ andata molto male a Barbara d’urso anche perchè dopo quello che è successo questa notte, intorno alle 2 e mezza, nessuno oserà neppure a comando ( come è successo nella puntata di ieri) battere le mani per la ragazza. Dalla bocca della De Andrè sono uscite una serie di parolacce e di offese rivolte a Gennaro, imbarazzanti. Non solo, alle offese verbali, già gravissime, sono seguiti anche dei gesti incommentabili che hanno portato lo stesso Gennaro a sperare che il Gf prenda dei provvedimenti contro la concorrente. E la speranza è che questa volta qualcuno intervenga, visto che il limite è stato passato, abbondantemente.

FRANCESCA DE ANDRE’ SBOTTA CONTRO GENNARO: DAGLI SCHIAFFI ALLE OFFESE, CHE SPETTACOLO DEGRADANTE

Ma che cosa è successo? Francesca de Andrè, non avrebbe gradito quando accaduto in puntata, avrebbe voluto che Gennaro spendesse per lei qualche parola in più ( non abbiamo ben capito a che pro visto che non è il suo fidanzato). Considerazioni a parte, la de Andrè è sbottata.

Mi hanno massacrata ieri sera te ne rendi conto? E tu ti sei unito agli altri! Mi fai schifo. Omuncolo che non sei altro, verme. Ti devi vergognare volevi farmi passare da gelosa e invidiosa di Taylor. A chi devi fare il favore? A chi? Mi hai detto che devi fare un favore a una persona e fare lo scemo con Taylor Mega. Parla chiaro. Sei un infame.

Hai due arachidi al posto dei cogli*ni.

Parole che hanno lasciato interdetto Gennaro che non si aspettava di ascoltare dalla bocca di quella ragazza offese simili.

Tu sei uno scemo Io non ci sto con una faccia di merda come lui una settimana. Un cretino. Ma f*ttiti. Uomo di merda, uomo di merda, sei solo un uomo di merda.

Tutte cose che Francesca tra l’altro ha urlato nella casa a distanza mentre il povero Gennaro continuava a dire “Forse quelli che hai avuto prima sono stati uomini di [email protected]” .

Ma non finisce qui, la lite è degenerata quando Francesca ha poi buttato via le cose che Gennaro aveva nel piatto mentre stava mangiando. Un atteggiamento che ha lasciato il modello senza parole.

Lei è quella che è arrivata all’ultima puntata. SCONVOLTA #GF16 pic.twitter.com/H8FrC2XxWo — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) June 4, 2019

Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei. – ha detto Gennaro – Mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva. Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto?! E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me.”

Ha lanciato quello che mangiava Gennaro a terra. Complimenti #GF16 pic.twitter.com/LZTwidQ5nl — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) June 4, 2019

Purtroppo quando si continua a difendere l’indifendibile, poi si pagano care le conseguenze. Di questi video al momento non c’è traccia sul sito ufficiale ma, come potrete vedere, la rete è piena, purtroppo.