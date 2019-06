Raffaella Mennoia dà indizi su Temptation Island 2019: la citazione su Instagram

Mancano pochissime ore all’inizio della sesta edizione di Temptation Island. Il 24 giugno 2019 andrà in onda la prima puntata del reality di Canale 5 e come sempre, Raffaella Mennoia, tra gli autori del programma, regala al pubblico qualche indizio. Una sorta di riassunto di quello che sarà, di quella che è stata fino a oggi la sua percezione di questa nuova edizione. Di quello che le coppie le hanno trasmesso. E lo fa con una foto ma soprattutto con una citazione. Per descrivere quello che accadrà a Temptation Island 2019 sceglie infatti alcuni versi di un brano di Ornella Vanoni.

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS: LE PAROLE DI RAFFAELLA MENNOIA A POCHE ORE DALLA PRIMA PUNTATA

Ecco che cosa ha scritto Raffaella Mennoia sui social a poche ore dalla prima puntata di Temptation Island 2019:

Manca poco..domani inizia @temptationisland_official e se dovessi dirvi cosa penso dell’amore e di questa edizione ve lo direi così.. Amori grandi, amori intensi

Amori romantici e melensi

Amori senza fine oppur di un dì

Storie molto complicate

Drammi storie un po’ inventate

Sembrava eterno e invece poi finì

Confusi, pazzi, rinsaviti

Sereni allegri e poi agitati

Il cuore e il sesso giocano così

Eternamente innamorati

E il giorno dopo sconosciuti

Pensar di dire no e di si…#io#🔥

Che cosa si deduce da queste parole di Raffaella Mennoia? Bhè sicuramente che ne vedremo delle belle. Del resto, come ha annunciato anche Maria de Filippi in una delle sue ultime interviste, già nella prima puntata di Temptation ci sarà un confronto molto particolare di una coppia che arriverà al falò pochissime ore dopo il primo giorno di reclusione nel resort sardo.

L’appuntamento con la prima puntata di Temptation Island 2019 è per il 24 giugno alle 21,20 su Canale 5. Per una estate all’insegna delle tentazioni e dell’amore!