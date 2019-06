Temptation Island, i nomi dei tentatori: tra i volti noti anche una vincitrice del GF

Temptation Island 2019 si prepara a sbarcare su Canale 5 con la nuova edizione condotta, come da tradizione, da Filippo Bisciglia. Vi abbiamo già svelato tutti i nomi delle coppie che hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti e capire di più sul partner e la loro storia. Adesso è la volta di presentarvi tutti i ragazzi e le ragazze single che cercheranno di tentare fidanzate e fidanzati. Alcuni tentatori sono dei volti già noti al pubblico televisivo. Dai protagonisti di Uomini e Donne a quelli del Grande Fratello, ecco chi sono i single della sesta edizione di Temptation Island che già conosciamo.

Temptation Island, da Federica Lepanto ai volti di Uomini e Donne: ecco chi saranno i tentatori

Partiamo subito da una tentatrice. Lei si chiama Federica Lepanto, e per chi non dovesse ricordarla, ha vinto il Grande Fratello numero 14. La Lepanto è tornata single dopo una storia d’amore intensa e pare proprio che abbia voglia di innamorarsi di nuovo. Di quale fidanzato, Federica Lepanto, sarà la tentatrice?

Direttamente da Uomini e Donne troviamo, invece, diversi tentatori. Partiamo da Giulio Raselli. Lui è stato il corteggiatore di Giulia Cannavà ma purtroppo non è stato la sua scelta. Adesso è pronto per far battere il cuore di una delle fidanzate a Temptation Island. Sempre dal programma di Maria De Filippi ritroviamo Alessandro Cannattaro, ex corteggiatore di Sara Affi Fella e Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone.

Temptation Island 2019: tra i tentatori sbuca l’ex di Beatrice Valli

I volti noti dei tentatori dell’edizione numero 6 di Temptation Island non sono però terminati. Restando in tema Uomini e Donne, infatti, possiamo svelarvi un altro single che ha deciso di mettersi in gioco all’isola delle tentazioni. Sì perché si tratta dell’ex fidanzato di Beatrice Valli e padre di suo figlio Alessandro, Nicolas Bovi.

Un cast di tentatori abbastanza variegato e piuttosto interessante, dunque. Non ci resta che attendere il 24 giugno per assistere, in prima serata su Canale 5, alla prima puntata di Temptation Island. Non mancheranno le sorprese: una coppia chiederà il falò appena quattro ore dopo l’ingresso nei villaggi!