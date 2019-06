Temptation Island 2019 tutte le coppie: nomi e cognomi

Manca ormai pochissimo alla nuova e attesissima edizione di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia. L’attesa tra i fan del programma di Canale 5 cresce di giorno in giorno e vogliamo, quindi, fare il punto della situazione presentandovi tutte le coppie che hanno deciso di mettere i gioco i loro sentimenti all’isola delle tentazioni.

Temptation Island 2019: Sabrina Martinengo e Nicola Tedde

Una delle coppie che parteciperà a Temptation Island 2019 è formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Sabrina ha deciso di partecipare al programma per capire se è giusto proseguire la storia con Nicola. Lei ha sempre avuto uomini più grandi. Tutti tranne proprio Nicola.

Lui invece preferisce le donne con qualche anno in più, come Sabrina e, infatti, sembra essere abbastanza convinto di proseguire la sua relazione con lei. Cosa succederà?

Temptation Island 2019: Jessica e Andrea

Jessica e Andrea erano sul punto di sposarsi fino a quando il matrimonio è stato annullato. Lei ha molti dubbi e si chiede se davvero è innamorata di Andrea. Questo il motivo che ha spinto Jessica a partecipare a Temptation Island. E mentre lei non è ancora convinta del futuro con Andrea, lui è sicuro dell’amore che prova per la sua fidanzata. Jessica capirà i suoi sentimenti?

Temptation Island 2019: Ilaria e Massimo

Una delle altre coppie protagoniste è quella formata da Massimo e Ilaria. Lei pensare a creare una famiglia mentre lui pensa a giocare alla play station. Per Ilaria, Massimo è ancora molto infantile e lui, dal canto suo, non si sente più se stesso. Riusciranno a trovare un punto di incontro?

Temptation Island 2019: Katia e Vittorio

Vittorio ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se la sua fidanzata Katia è realmente innamorata di lui. Lei sembra una ragazza sbarazzina che ha dichiarato che si sente libera in quanto Vittorio le ha sempre concesso tutte le libertà fin dall’inizio. Katia è davvero innamorata di Vittorio?

Temptation Island 2019: David e Cristina da Uomini e Donne

David e Cristina sbarcano a Temptation Island direttamente da Uomini e Donne Over. Lui sarebbe pronto a creare una famiglia ma vuole capire se Cristina è davvero la donna giusta per lui. Stanno insieme da appena due mesi. Cristina sarà la donna perfetta per David?

Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo

Nunzia e Arcangelo hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché dopo tredici anni di relazione qualcosa sembra essere cambiato. Secondo lei, Arcangelo ne ha combinate un po’ troppe tanto da creare in Nunzia molti dubbi. Per lui Nunzia è la donna della sua vita ma potrebbe anche non essere l’unica. Come andrà a finire tra di loro?