David e Cristina: dal trono over di Uomini e Donne a Temptation Island 2019

Anche in questa sesta edizione di Temptation Island 2019 arriva una coppia direttamente dal trono over di Uomini e Donne. A sbarcare in Sardegna sulla nave dei sentimenti per poi vivere 4 settimane nel resort blindatissimo ci saranno anche David e Cristina. Chi ha seguito il trono over di Uomini e Donne in questa edizione appena finita sa bene che David e Cristina tra mille dubbi e mille ripensamenti hanno lasciato il programma insieme. I due sono usciti pensando di essere molto innamorati ma a quanto pare, come racconta la stessa Cristina nel video di presentazione, David non è cambiato rispetto a quello che succedeva nel corso di Uomini e Donne. Il ragazzo infatti sarebbe molto geloso ma non solo; le litigate tra di loro sarebbero molte, secondo quello che racconta Cristina e nella maggior parte dei casi, per motivi davvero molto futili. Per questo motivo Cristina e David hanno deciso di partecipare al realuty di Canale 5 e la nostra sensazione che tra i tentatori ci sarà anche qualche maschietto del trono over, si rafforza sempre di più…

DA UOMINI E DONNE A TEMPTATION ISLAND 2019: DAVID E CRISTINA SONO LA QUINTA COPPIA IN GIOCO

David invece nel video di presentazione parla della sua voglia di creare una famiglia e vorrebbe al suo fianco una donna speciale. Al momento pensa che Cristina abbia tutte le carte in regola per essere una buona compagna o moglie e una brava mamma ma si mette anche lui in gioco per capire meglio se vale davvero la pena investire su questa relazione.

“Se dovessi capire che non è la donna della mia vita meglio lasciarci subito” ha commentato David. I due lo ricordiamo stanno insieme da pochissimi mesi, dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne.

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS: DAVID E CRISTINA SI METTONO IN GIOCO (VIDEO)

Davide già nel corso di Uomini e Donne ha dimostrato di avere un carattere fumantino, immaginiamo che regalerà grandi emozioni al pubblico di Temptation. Speriamo solo che poi David e Cristina non diventino i nuovi Ida e Riccardo perchè già di pesantoni, nell’ultima edizione del trono over, ne abbiamo avuti e anche parecchi…