Alessandro Zarino il tentatore di Temptation Island è davvero interessato a Jessica Battistello?

Nel giorno dopo messa in onda di Temptation Island sono arrivate moltissime ricerche sui social, dei protagonisti di questa sesta edizione del reality. Questa mattina si cercava di capire chi fosse il bel tentatore che ha fatto perdere la testa alla fidanzata Jessica Battistello che ha dimenticato il suo Andrea nel giro di qualche ora. Vi avevamo detto che sembrava fosse Alessandro Cannataro ma in realtà il single che ha conquistato Jessica si chiama Alessandro Zarino, vive tra Napoli e Sidney ( come ha raccontato ieri nella prima puntata del programma) e ha un fisico da urlo. Sarà per questo che Jessica ha perso la testa per lui in così poco tempo? La Battistello pare esser presa mentalmente da Zarino anche se non riusciamo a capire come sia possibile dopo un paio di ore dalla loro conoscenza.

Ma a parte i sentimenti che Jessica sembra provare, il dubbio dei telespettatori è un altro: Alessandro Zarino è realmente interessato a Jessica o sta facendo il suo gioco, ossia il gioco del tentatore un po’ come lo scorso anno aveva fatto Andrea Dal Corso?

E’ ALESSANDRO ZARINO IL TENTATORE CHE HA RUBATO IL CUORE DI JESSICA

Se lo scorso anno Andrea si era quanto meno dovuto impegnare nel corteggiare Martina, in questa edizione di Temptation Alessandro ha vita facile visto che è stata Jessica a fare tutto. Ha parlato di baci che si dovrebbero dare, lo ha invitato a non trattenersi, a fare come fa lei, lo ha abbracciato dopo poche ore parlando con lui di ogni dettaglio della sua vita privata senza pensare che dall’altra parte c’era un uomo che avrebbe dovuto sposare proprio in quelle ore…Insomma Andrea ha commentato l’atteggiamento della sua fidanzata con una sola parola “schifo” mentre sui social, in molti si sono divertiti a far notare come Alessandro non abbia il minimo interesse verso di lei. Zarino però rivolgendosi a Jessica ha dichiarato: “per me sei la più bella tra tutte” una frase che potrebbe esser bastata al giovane per rompere ogni muro difensivo.

Nelle prossime puntate di Temptation vedremo anche altro oltre che baci sulla guancia e coccole?