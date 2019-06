Pioggia di critiche su Jessica Battistello di Temptation Island 2019: solo odio sui social

Chi si mette in gioco e decide di partecipare a un programma come Temptation Island sa che ci saranno delle conseguenze: da un lato la fama, che vuoi o non vuoi arriva, o forse dovremmo dire la popolarità, visto che non si è famosi ma popolari. Dall’altro anche le critiche. E nel caso di Jessica Battistello, tra le protagoniste della prima puntata di Temptation Island 2019, sui social, è arrivato solo odio. Una marea di odio che potremmo dire anche ingiustificato. Ricordiamo sempre infatti che sono i protagonisti del reality a mettersi in gioco e che se anche ci fossero dei comportamenti sbagliati, alla fine solo tra di loro se la vedranno. Criticare si, offendere e insultare, è sempre sbagliato.

Fatta questa premessa che sul nostro sito è ormai obbligatoria perchè non ci piace incitare all’odio e all’insulto facile, torniamo a Jessica. La ragazza è stata travolta dalle critiche nel corso della prima puntata del programma di Canale 5. La sua colpa è quella di essersi avvicinata a un tentatore poche ore dopo aver lasciato Andrea, il suo fidanzato, l’uomo che avrebbe dovuto sposare proprio in quelle ore.

JESSICA BATTISTELLO TRAVOLTA DALLE CRITICHE DOPO LA PRIMA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND

Jessica era completamente distaccata rispetto a quello che ha lasciato a casa, o forse a pochi metri da lei, tanto che il pubblico nel vedere poi le sue lacrime al falò, l’ha reputata anche falsa. Jessica si è avvicinata moltissimo ad Alessandro tanto da arrivare a dirgli: “Non ci siamo baciati ma per me è come se fosse successo” sottolineando quindi il fatto che il suo fidanzato ci potrebbe restare male.

ECCO CHI E’ ALESSANDRO IL CORTEGGIATORE CHE HA FATTO PERDERE LA TESTA A JESSICA

L’atteggiamento di Jessica, che ha poi deciso di non presentarsi al falò di confronto con il suo fidanzato e di godersi invece i 21 giorni al fianco del suo nuovo amico, non ha colpito i telespettatori che hanno avuto per lei solo pessimi commenti.

Jessica e Katia dopo aver mandato a quel paese le loro relazioni nel giro di ventiquattro ore #TemptationIsland pic.twitter.com/I4QqvKwHpj — alessia (@halescarIet) June 24, 2019

Jessica: "Io i 21 giorni me li faccio tutti". Tra poco Andrea: #TemptationIsland pic.twitter.com/bil2p01cUL — _news_gossip_ (@newsgossip5) June 24, 2019

Giusto due cosine per prenderla con ironia. Non vogliamo infatti mostrarvi le cattiverie che sono state scritte nei confronti di Jessica anche perchè potrete leggerle senza problemi anche facendo una capatina sulla sua pagina Instagram invasa dai commenti negativi.

E’ chiaro che la ragazza non si sia comportata nel migliore dei modi ma ricordiamoci sempre che si tratta di un gioco e soprattutto non è la nostra vita ma la loro…