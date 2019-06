Alessandro Cannataro il tentatore che ha rubato il cuore di Jessica: ecco chi è

Nella prima puntata di Temptation Island 2019 abbiamo assistito a qualcosa di molto particolare: a poche ore dall’inizio del programma una fidanzata ha perso la testa per un tentatore. Non possiamo dirvi se la cosa sia reciproca o meno ( visto che i ragazzi single sono anche pagati per far credere di provare un interesse verso le fidanzate, è questo lo scopro del programma). Jessica ha perso la testa per Alessandro Cannataro: con lui sarebbe subito partita per l’Australia, dopo poche ore ha capito di volere un uomo come lui al suo fianco, ha capito di essere anche come lui, ha capito di aver tanto da imparare da lui…E dall’altra parte c’era l’uomo che avrebbe dovuto sposare proprio nelle stesse ore, ma il povero Andrea è solo un quadro in questa situazione. Ricordiamo ovviamente che facciamo della sana ironia: chi partecipa al programma sa bene a cosa va incontro e ovviamente ci stanno anche le critiche. Noi non sappiamo cosa succedesse nella coppia prima del programma e non giudichiamo questo ma è difficile pensare che ci si possa dimenticare di un’altra persona dopo poche ore…Detto questo torniamo ad Alessandro Cannataro. Non lo abbiamo visto molto in volto visto che era sempre coperto da un cappellino e il resto del tempo avvinghiato a Jessica.

ALESSANDRO CANNATARO: CHI E’ IL GIOVANE CHE HA FATTO PERDERE LA TESTA A JESSICA

Alessandro non è nuovo al piccolo schermo e lo abbiamo già visto anche su Canale 5, in particolare a Uomini e Donne ad esempio, tra i corteggiatori di Sara Affi Fella. All’epoca giocava a calcio nel Mariano Comense. Oggi , dando una sbirciatina ai suoi social, sembra anche fare il modello ( ma gioca sempre a calcio, dovrebbe militare nel Sondrio). Dall’accento che abbiamo sentito ieri in tv immaginiamo che abbia origini del sud anche se adesso vive a Milano.

Ed ecco il profilo instagram di Alessandro Cannataro che al momento conta circa 30 mila followers.

A proposito di Sara Affi Fella, qualcuno si ricorderà di Alessandro per il confronto che c’è stato tra lui e Nicola Panico, quando il giovane stava corteggiando la tronista. I due non se le sono mandate a dire e sui social hanno scatenato una vera e propria guerra.

E adesso invece è a Temptation insieme a Jessica…Che cosa succederà tra di loro? La ragazza era stata convocata al falò di confronto ma non ha accettato la richiesta di Andrea, il uso fidanzato e vuole continuare a vivere la sua esperienza nel reality. Come andrà a finire?

Dobbiamo anche dire che sui social Alessandro ha ricondiviso delle stories ma non ha commentato nulla di quello che riguarda Jessica. E in realtà il ragazzo che era sempre al fianco della fidanzata neppure sembrava il Cannataro ma ci fidiamo di chi ha sicuramente più occhio !