Temptation Island 2019: Arcangelo accetterà falò di confronto chiesto da Nunzia?

Temptation Island è tornato con la sua sesta edizione (settima ufficiosamente) con un cast per metà che ha ancora bisogno di carburare e con la restante metà già carica a pallettoni. Personaggi conclamati sono sicuramente Katia (la bionda “fotonica”) e Jessica (che ha già sottoscritto il fatto di voler trovare un nuovo fidanzato e di volerselo spupazzare per tutti e 21 i giorni del reality, a spese di Canale Cinque). Oltre a queste due, si aggiunge anche la verace Nunzia che – dopo aver visionati vari video al Pinnettu e alcune clip al falò – si dice pronta a chiedere un falò di confronto immediato con il suo fidanzato Arcangelo.

Temptation Island 2019: Nunzia chiede falò di confronto

La situazione è un po’ la solita a cui siamo stati abituati nel corso delle varie stagione di Temptation Island. Il fidanzato Arcangelo si è fatto avvicinare da una tentatrice, alcune immagini di questo “avvicinamento” sono state mostrate a Nunzia nel Pinnettu. Già abbastanza nervosa, la ragazza ha avuto modo di confermare i suoi cattivi pensieri con ulteriori video visionati al falò con Filippo Bisciglia.

Risultato? Nunzia rientra nel villaggio dei tentatori particolarmente arrabbiata; cerca di sfogarsi in vari modi: prima parlando e riflettendo ad alta voce, poi cercando un confronto con le altre ragazze nel villaggio con lei.

Nunzia spiega di non aver mai accettato alcuni aspetti del suo lungo fidanzamento con Arcangelo. Nonostante gli oltre 13 anni di fidanzamento, ad esempio, il compagno chiede di visionare i messaggini che scrive e a chi li scrive. Le paturnie di Nunzia non hanno alcun freno al punto tale che invocherà la richiesta di un falò di confronto immediato con il suo fidanzato Arcangelo.

Nunzia chiede il falò di confronto immediato! Arcangelo si presenterà? #TemptationIsland Publiée par Temptation Island sur Lundi 24 juin 2019

Sui titoli di coda della prima puntata di Temptation Island 2019 scopriamo che il falò di confronto andrà (probabilmente) in onda nella prossima puntata visto che non è detto che Arcangelo accetterà di affrontare la sua compagna. Dalla scorsa edizione, infatti, è stata aggiunta una nuova regola: nonostante venga invocato il falò di confronto, non è detto che il partner che si trova nell’altro villaggio sia interessato a discutere.

Arcangelo accetterà di affrontare Nunzia? E quale sarà l’epilogo di questo scontro? Il loro amore verrà rinforzato da questa esperienza oppure Temptation romperà un idillio durato oltre 13 anni?