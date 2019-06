Temptation Island 2019 news, ecco la prima coppia: sono Katia e Vittorio (VIDEO)

Non state più nella pelle? Manca davvero pochissimo alla messa in onda di Temptation Island 2019. Come avrete visto, già da qualche giorno Filippo Bisciglia è arrivato in Sardegna per “ambientarsi” in vista della partenza del reality dei sentimenti in onda in estate su Canale 5. Come sempre anche in questa edizione, le anticipazioni ufficiali arrivano direttamente dalla redazione del programma di Mediaset. Su Witty infatti, e sulle pagine social di Temptation Island è stato pubblicato pochissimi minuti fa il video della prima coppia che parteciperà a questa edizione del programma. Vittorio e Katia sono due dei protagonisti di questa edizione. Al momento ci sembra che entrambi siano “non noti” al pubblico televisivo ma nelle prossime ore faremo le dovute ricerche per capire chi sono davvero i due protagonisti di Temptation. Sui social il video di presentazione della coppia è stato accolto con grande felicità da parte del pubblico che non vede l’ora di seguire il programma di Maria de Filippi.

TEMPTATION ISLAND 2019: VITTORIO E KARIA SONO LA PRIMA COPPIA DI QUESTA EDIZIONE

Nel video di presentazione, Vittorio ha spiegato che ha deciso di partecipare al programma per capire se la sua fidanzata è davvero innamorata di lui. Questo viaggio servirà alla coppia per comprendere che cosa provano davvero? I presupposti per vedere grandi cose ci sono tutti, basti pensare che, mentre Vittorio nel video in questione, dice di provare sicuramente dei sentimenti più forti rispetto alla sua fidanzata, lei annuisce dandogli ragione!

“Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perchè lui me le ha sempre date” ha commentato la bionda Katia che è diventata già un mito per i fans del programma accorsi a commentare nelle pagine social di Temptation Island. “Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa” poi viene il resto ha detto Katia.

KATIA E VITTORIO A TEMPTATION ISLAND 2019: ECCO IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

Ed ecco il video di presentazione della coppi

Che ne dite di questa coppia? Farà scintille?