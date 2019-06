Temptation Island 2019 news: Jessica e Andrea la coppia che ha disdetto il matrimonio (VIDEO)

Arrivano altre anticipazioni ufficiali in merito a questa sesta edizione di Temptation Island che dovrebbe partire a brevissimo su Canale 5. Si va a caccia di nomi e di coppie dei protagonisti. Ieri, la redazione del programma, tramite social, ha rivelato i nomi dei primo due fidanzati che faranno parte di Temptation Island 2019. La coppia è formata da Vittorio e Katia ( leggi qui per vedere il video di presentazione). E poche ore dopo l’annuncio ufficiale con il video della prima coppia in gioco, è arrivato anche il secondo video di presentazione, quello di Jessica e Andrea. I due sembrano essere molto confusi in merito a quello che è il loro rapporto, in particolare la ragazza, non sa bene che cosa prova per il suo fidanzato.

TEMPTATION ISLAND 2019: CI SONO ANCHE JESSICA E ANDREA

Sui social la coppia è stata annunciata con le parole di Jessica che ha raccontato di aver disdetto il matrimonio. Lei e il suo fidanzato si amano oppure no? La ragazza ha spiegato: “Partecipo a Temptation Island perchè dopo il matrimonio mi sono sorte delle domande“. E ancora: “Principalmente mi chiedo se sono ancora innamorata di Andrea e la mia vita con lui mi rende felice” ha commentato Jessica. Andrea invece è sembrato essere più sicuro dei sentimenti che prova per la sua fidanzata. E ha commentato: “Io dal canto mio sono sicuro di quello che provo e so che cosa voglio ma non so lei…”.

TEMPTATION ISLAND 2019: IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI JESSICA E ANDREA

Riusciranno i due fidanzati mettendosi in gioco e partecipando al reality di Canale 5 a capire che cosa vogliono davvero e se hanno intenzione di passare il resto della loro vita insieme? Lo scopriremo ovviamente solo seguendo l’avventura di questa coppia nella edizione 2019 di Temptation Island Vip che dovrebbe partire per fine giugno, sempre che non ci siano novità in merito. Noi vi terremo comunque aggiornati!