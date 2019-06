Temptation Island 2019 prima puntata: una coppia al falò dopo 4 ore, cosa succederà?

Finalmente abbiamo una data e anche le prime anticipazioni di Temptation Island 2019. La data è stata comunicata qualche ora fa in modo ufficiale dai social del programma di Canale 5. La prima puntata di Temptation Island 2019 andrà infatti in onda il 24 giugno 2019. E ci sono già anche le prime anticipazioni che arrivano da DavideMaggio.it e che ci rivelano che cosa succederà nel primo appuntamento con il programma di Canale 5. Se quindi siete curiosi di conoscere le anticipazioni e di leggere le ultime news sul programma, andate avanti, altrimenti interrompete qui la lettura!

TEMPTATION ISLAND 2019 PRIMA PUNTATA, LE ANTICIPAZIONI: PRIMA COPPIA AL CONFRONTO

Secondo quanto si legge su Davidemaggio.it nella prima puntata di Temptation, come era successo anche lo scorso anno, una coppia andrà subito al falò. In questo caso, la persona che lo chiederà, non avrà voglia di aspettare molto, arrivando persino a chiedere il faccia a faccia dopo solo 4 ore di vita nel residence sardo. E, stando a quelle che dovrebbero essere le anticipazioni relative a questa prima puntata, il confronto non dovrebbe andare a buon fine.

Non ci è ben chiaro il motivo per il quale i due fidanzati arriveranno al confronto con così tanto anticipo ma probabilmente, già prima di iniziare questa avventura, tra loro, era successo qualcosa. Il falò infatti, che viene descritto come “molto agitato”, si concluderà con la fine della relazione tra i due protagonisti.

Maria de Filippi, nella sua intervista a Radio Deejay, ha rivelato alcuni dettagli su questa storia. Pare che la fidanzata in questione, abbia preso uno sbandata per un tentatore. Non solo, la ragazza avrebbe iniziato a parlare della vita sessuale e dei rapporti tra lei e il suo fidanzato. Il povero ragazzo, dall’altra parte, ascoltando tutto, si sarebbe sciolto in lacrime. Il confronto sarebbe poi terminato con la fine della relazione tra i due.

Non ci resta quini che aspettare una settimana per seguire questo confronto…