Temptation Island 2019: cosa succederà tra Federica Lepanto e Massimo Colantoni?

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Temptation Island 2019 e i protagonisti si sono subito molto impegnati per darci tanto materiale sul quale lavorare. Tra i primi avvicinamenti pericolosi della puntata del 24 giugno 2019, quello tra Massimo Colantoni, fidanzato con Ilaria da più di due anni, e Federica Lepanto ex vincitrice del Grande Fratello. I due hanno parlato molto e con lei Massimo si è confidato raccontando di come la sua vita al fianco di Ilaria non sia tutta rose e fiori. Parla di noia, di un rapporto che lo fa sentire in una gabbia. Il pubblico che segue Temptation ha quindi notato questo avvicinamento e si chiede che cosa succederà tra i due. La risposta arriva direttamente da Federica Lepanto che ha ricominciato a usare i social a dimostrazione del fatto che non è stata molto nel villaggio in Sardegna. Lei stessa ha raccontato qualcosa che forse ci lascia capire che tra lei e Massimo alla fine non c’è stato nulla.

TEMPTATION ISLAND 2019 NEWS: CHE COSA SUCCEDERA’ TRA FEDERICA LEPANTO E MASSIMO?

Rispondendo ad alcune delle domande dei suoi fans, Federica ha detto che la sua avventura è durata poco a Temptation. Questo non vuol dire nulla per Massimo e Ilaria. Magari il ragazzo ha avuto modo di avvicinarsi a un’altra ragazza…

“Se hanno già finito di registrare? Non lo so, io sono uscita prima! […] Sono felice!!! si tanto!….e mi va di sorridere, anche se le cose non prendono sempre il verso che spero, anche se sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto, sono felice perché ho vissuto ogni minuto, più di pancia che di testa perché mi piace così, e alla fine posso sentirmi bene…sono stata sempre me, né più né meno…

Vi invito a seguire il programma dell’estate”.

Federica inoltre non ci sta a essere definita una sfascia coppie e sottolinea che chi partecipa al programma ha dei problemi di coppia che cerca di risolvere…Tra lei e Massimo quindi non è successo nulla? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per capire che cosa è accaduto.

Queste le ultime news e anticipazioni dal mondo di Temptation Island, voi avete seguito la prima puntata?