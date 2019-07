Alessia Marcuzzi conduce Temptation Island Vip: Spy lo ufficializza

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Fascino o della squadra di lavoro di Temptation Island ma, secondo la rivista Spy in edicola questa settimana, non ci sarebbero più dubbi sulla conduzione di questa edizione Vip al suo secondo anno. Dopo l’addio di Simona Ventura passata in Rai, questa stagione sarebbe timonata, secondo Spy, da Alessia Marcuzzi. A lei il ruolo di guidare la nave verso l’isola della tentazione e non solo…

ALESSIA MARCUZZI CONDUCE TEMPTATION ISLAND VIP? LE ULTIME NEWS

Ed ecco la nota pubblicata sui social di Spy:

SPY UFFICIALIZZA LA CONDUZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND VIP: SPETTERÀ AD ALESSIA MARCUZZI 😍

Sarà proprio La Pinella a condurre la seconda edizione di #TemptationIslandVip, il format sui sentimenti di Canale 5. Lo conferma il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 26 luglio. Le registrazioni del programma partiranno a fine agosto con la messa in onda prevista per settembre. Al momento, però, tutto tace sulle coppie che si metteranno in gioco. Il settimanale diretto da Massimo Borgnis promette un cast variegato con nomi a effetto, ben lontani da quelli mormorati nelle ultime settimane. Infatti Spy rivela che, contrariamente ai rumor circolati in questi giorni, non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra

Diciamo che questi rumors si erano dimostrati infondati da tempo e che anche la squadra a lavoro per Temptation Island Vip aveva smentito i nomi in questione. In particolare nella sua ultima intervista per Uomini e Donne Magazine, Raffaella Mennoia ha rivelato che non ci sarà nessun vip che nella vita fa l’influencer. Una scelta complessa visto che ormai, molti personaggi famosi, svolgono comunque il ruolo di influencer sui social.