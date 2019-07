Temptation Island Vip 2019 news da Raffaella Mennoia: chi non ci sarà

Mancano solo due puntate prima di chiudere i battenti di questa sesta edizione di Temptation Island, doppio appuntamento la prossima settimana prima di andare in vacanza…Ma solo in parte ovviamente perchè la squadra capitanata da Raffaella Mennoia è già pronta per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Proprio oggi, dal numero di Uomini e Donne Magazini in edicola questa settimana, arrivano le ultime indiscrezioni in merito all’edizione Vip di Temptation che dovrebbe partire alla fine del mese di agosto.

Ed è proprio Raffaella Mennoia a dare qualche indiscrezione relativa a Temptation Island 2019. Di che cosa si tratta e che cosa ha rivelato l’autrice del programma di Canale 5? Ve lo raccontiamo in questo articolo.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: LE ULTIME ANTICIPAZIONI DA RAFFAELLA MENNOIA

La Mennoia ha smentito, come era stato fatto anche sui profilo social del programma, e dall’ufficio stampa della Fascino, le parole di molte coppie che hanno detto di esser state contattate. Non ha fatto però i nomi ma ha voluto dire chi sicuramente non ci sarà. A Temptation Island Vip non c’è spazio per gli influencer…E’ una categoria comunque molto amplia visto che, molti personaggi del mondo dello spettacolo lavorano anche sui social…

Ecco le parole di Raffaella Mennoia:

“Posso dirvi che in questi giorni stiamo chiudendo il cast. Io e Fabio Pastrello, che curiamo Ia parte autoriale della trasmissione, abbiamo preparato tutta l’edizione Vip. Abbiamo convocato per i provini circa una trentina di coppie. La fase di casting solitamente é più difficile rispetto a quella dell’edizione Nip, perché abbiamo a che fare con persone già esposte mediaticamente che fanno maggiore fatica a raccontarsi e alle volte sono più attente a ciò che dicono e a come sì esprimono. All’interno del villaggio, però, fortunatamente si dimenticano di tutto il resto e sono esattamente come chiunque altro. Sicuramente non prenderei mai nel cast coppie molto note sul web: chi lavora con i social, i cosiddetti influencer, passerebbe il tempo a modulare i propri comportamentì sulla base di ciò che Sl pensa possa essere ben visto in rete, dimenticandosi della vita reale. Sarebbe fallimentare.”

Tra gli ultimi nomi sono circolati quelli di Alex Belli e la sua fidanzata Delia; quello di Alessia Macari e suo marito Oliver ( ma sicuramente qualcosa di infondato visto che anche in questo caso dovrebbe valere la regola delle coppie non sposate). E poi ancora Francesca de Andrè e Gennario Lillio, Kikò Nalli e Ambra Romano…

E se invece la squadra di Temptation riportasse a casa un volto amatissimo dal pubblico di Canale 5? Parliamo di Fabio Colloricchio che è stato protagonista di Uomini e Donne prima e adesso anche dell’Isola dei famosi versione spagnola. Per lui dopo il ruolo di corteggiatore, tronista, naufrago potrebbe arrivare Temptation. Visto quello che lui e Violeta hanno regalato al pubblico spagnolo, perchè non far sognare anche quello italiano?