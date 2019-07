Temptation Island 2019: Sabrina scaricata due volte, da Nicola e dal tentatore

Se Striscia la Notizia fosse ancora in onda, sicuramente la fidanzata Sabrina avrebbe ricevuto in tempi record un tapiro d’oro da Valerio Staffelli. L’epilogo della sua esperienza con il suo (ex) compagno Nicola la portata davanti ad un doppio palo: prima è stata scaricata dal suo tentatore nel corso dell’ultima esterna, poi dal suo fidanzato “di ruolo” che aveva costretto a partecipare al programma per provare a sbrogliare i suoi dubbi sulla enorme differenza d’età che si interpone fra i due (lui ha 30 anni, lei 42).

Ma come sono andati esattamente i fatti davanti al temibile falò di confronto finale, presieduto dal filo Filippo Bisciglia? Ecco un breve riassunto….

Temptation Island 2019: fra Nicola e Sabrina è finita

Il falò di confronto fra Nicola e Sabrina è stato contorto. Infatti, nonostante sia stata Sabrina a trascinare il giovane Nicola in trasmissione, i ruoli si sono invertiti: ad attendere sul tronco la sua metà della mela c’era Nicola che smaniava dalla voglia di scambiare quattro chiacchiere con Sabrina, arrivata subito dopo.

I filmati richiesti da Nicola su Sabrina sono stati davvero molto impietosi: la donna si era lascia totalmente trasportare sentimentalmente dal tentatore Giulio. E il fidanzato Nicola non ha potuto far a meno di farlo notare a Sabrina che, a tentato in vari modi di giustificarsi, senza mai riuscirci realmente.

Posta davanti a tante prove inequivocabili, Sabrina si lascia ad una ammissione: “Il nostro è stato un amore. Amore vero. Io qui mi sono sentita diversa… Ho abbandonato il ruolo di donna forte, il ruolo che ho sempre rivestito. Qui ho voluto staccare un po’ la spina e pensare un po’ a me stessa…“.

Una ammissione che carica ancor di più il fidanzato Nicola: davanti alla domanda diretta di Filippo Bisciglia, il ragazzo prova a spiegare le ragioni del suo imminente addio alla sua fidanzata… ma lei prova a giocare d’anticipo sulla affermazione ed è lei per prima a dire addio al suo ex compagno. Gli dà due baci sulla guancia e scappa via dal set.

Per l’ennesima volta, Sabrina ha voluto dimostrare agli altri – ma più a se stessa – di essere una donna forte quando in realtà è una donna visibilmente molto fragile. Nicola ha chiesto (e ottenuto) di incontrare la tentatrice Maddalena con cui ha vissuto l’ultima esterna. Lei si è detta disponibile a conoscersi fuori da Temptation Island.