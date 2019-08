Carlo Conti parla di Tale e Quale show versione Nip: ecco come sarà

Si scaldano i motori in vista dell’edizione 2019 di Tale e quale show. Che cosa vedremo nella nuova edizione del programma di Carlo Conti che tanto piace al pubblico di Rai 1? Il cast, come saprete, è stato già annunciato dal conduttore ( leggi qui per scoprire i dettagli) ma per la prima volta a Tv, sorrisi e canzoni, Conti parla di una delle novità di questa edizione. Chi segue Tale e quale Show sa bene che negli ultimi anni Carlo Conti ha cercato di rendere anche il pubblico più partecipe. Lo ha fatto chiedendo a chi segue Tale e quale di mandare un video con la sua imitazione. E visto che questa idea ha riscosso un grande successo, nella prossima stagione televisiva vedremo quindi anche una versione Nip del programma. Tale e quale show Nip? Forse non avrà un vero e proprio titolo ma Conti, da Tv, sorrisi e canzoni, rivela qualche anticipazione.

TALE E QUALE SHOW VERSIONE NIP: LE ANTICIPAZIONI DI CARLO CONTI

Come ha spiegato quindi Carlo Conti non si tratterà di un torneo vero e proprio ma di una puntata speciale:

“In realtà c’è una sorpresa. Dal 13 settembre faremo 9 puntate del programma, poi ci fermeremo per una partita della Nazionale, ma dopo avremo un’altra puntata che sarà speciale e si chiamerà ‘Tali e Quali Show’. I protagonisti saranno gli imitatori del web. Saranno i 12 più bravi tra quelli che ci avranno mandato dei video con le loro imitazioni”.

Per questa edizione quindi ci sarà solo una puntata speciale dello show versione Nip ma chissà che questa idea non possa poi prendere vita in altro modo. Una sorta di mossa al contrario: nell’epoca in cui si tende a fare di tutto delle versioni Vip, pensiamo a Temptation o ad Amici, Tale e quale potrebbe invertire la tendenza.