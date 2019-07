Carlo Conti annuncia il cast di Tale e quale show 2019: tutti i nomi

Serata di presentazione dei palinsesti ieri sera a Milano e tante sorprese sono arrivate dai volti della Rai. Carlo Conti ad esempio ha scelto di rivelare, visto anche il grande chiacchiericcio degli ultimi giorni i nomi del cast della prossima edizione di Tale e quale show. Ha quindi svelato tutti i nomi dei protagonisti dell’edizione 2019 del programma. Molti nomi sono stati confermati, altri arrivano a sorpresa.

Ma scopriamo chi sono i protagonisti di Tale e quale show 2019.

TALE E QUALE SHOW 2019 IL CAST: ECCO LE DONNE CHE SI METTONO IN GIOCO

Eva Grimaldi no ha di certo bisogno di presentazioni: l’attrice che ha partecipato anche ad altri reality, si mette in gioco questa volta con il canto. E a proposito di canto, tra i protagonisti di Tale e Quale show 2019, anche

Flora Canto moglie di Brignano e attrice comica; Jessica Morlacchi dopo il successo avuto a Ora o mai più resta sotto l’ala protettiva di mamma Rai.

Lidia Schillaci l’abbiamo vista nel talent Operazione trionfo, è stata una delle voci di Ballando con le stelle e ha studiato al conservatorio;

Sara Facciolini da L’eredità ha lasciato il segno nel cuore di Carlo a quanto pare; e poi Tiziana Rivale che ha alle spalle una vittoria a Sanremo.

TALE E QUALE SHOW 2019 IL CAST: ECCO GLI UOMINI PROTAGONISTI DI QUESTA EDIZIONE

Agostino Penna lo abbiamo visto per anni nel programma di Maria de Filippi Uomini e Donne alla testiera e nell’ultima stagione televisiva a La prova del cuoco; David Pratelli imitatore; Davide De Marinis altro volto visto a Ora o mai più; Francesco Monte ex tronista, ex concorrente dell’Isola dei famosi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, attore e modello; il pezzo da 90 di questa edizione è sicuramente Francesco Pannofino attore con la a maiuscola e doppiatore; per concludere Gigi e Ross che saranno un unico concorrente.

Tale e quale show inizierà il 13 settembre 2019.

Carlo Conti annuncia il cast di Tale e quale show 2019: tutti i nomi ultima modifica: da