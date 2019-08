Ignazio Moser pronto per Pechino Express 2019 ma non in coppia con Cecilia

Dovrebbe essere registrata a breve la nuova edizione di Pechino Express e potrebbero arrivare tra qualche giorno le indiscrezioni sui concorrenti di questa edizione. Stando alle ultime news, tra i protagonisti, ci sarò Ignazio Moser. A quanto pare, e il buon Francesco Moser se ne dovrà fare una ragione, Ignazio non vuole lasciare il mondo della tv anzi…L’ex ciclista sembra essere pronto per una nuova avventura questa volta, in giro per il mondo. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Ignazio dovrebbe preparare lo zaino per partire per la nuova avventura. Sarà davvero uno dei concorrenti di Pechino Express 2019? L’indiscrezione arriva dalla rivista Chi che rivela anche un altro dettaglio. Ignazio infatti non dovrebbe partecipare a Pechino in compagnia di Cecilia, anche se insieme sarebbero di certo una coppia scoppiettante. Pare, stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, che Ignazio sia pronto a partire con un suo familiare. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni in merito, Ignazio dovrebbe concorrere in gara con suo cugino Moreno.

Potrebbero quindi formare la coppia dei cugini? Oppure la coppia degli ex ciclisti visto che Moreno è stato un professionista in questo ambiente.

IGNAZIO MOSER PRONTO PER PECHINO EXPRESS 2019: PARTECIPERA’?

Un unico ostacolo per Ignazio: la lontananza da Cecilia. Da quando infatti i due si sono messi insieme nella casa del Grande Fratello, non si sono mai lasciati e hanno passato moltissimo tempo insieme, andando anche a convivere sin da subito dopo il reality.

Cecilia Rodriguez potrebbe non essere molto felice di stare così tanto tempo lontano da Ignazio ma si sa, il lavoro viene prima di tutto e immaginiamo che la sorella di Belen lo sappia bene.

Per il momento nessuna conferma ma probabilmente nelle prossime settimane Rai 2 ufficializzerà l’intero cast di questa edizione. E sicuramente la presenza di Ignazio Moser sarebbe un colpaccio.