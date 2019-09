Tentatrici Temptation Island VIP 2019, nomi e cognomi: conoscete le ragazze ?

Come dicevamo nel post dedicato ai tentatori di Temptation Island VIP, la sensazione è che il cast scelto sia fatto di personaggi semi popolari e non famosi per ovvi motivi. Una tentatrice che sia famosa al pubblico ( e vale lo stesso per un tentatore) non rischierebbe di farsi ricordare come colei che ha sfasciato una famiglia…Ed è forse questo il motivo per il quale tra i tentatori e le tentatrici figurano volti popolari, se così possiamo dire, ma non di certo personaggi famosi. In particolare, come fanno notare anche moltissimi fans del programma sui social, è il mondo di Uomini e Donne ad avere la meglio. Anche nel caso delle tentatrici infatti, ci sono delle ragazze che si sono messe in mostra proprio a Uomini e Donne ( nel cast dei tentatori ci sono almeno 5 ex protagonisti del programma Mediaset ).

Ma chi sono le tentatrici di questa edizione di Temptation Island VIP? Proviamo a fare ordine: ecco per voi nomi e cognomi delle ragazze che cercheranno di ascoltare i problemi dei fidanzati ma anche di corteggiarli e tentarli a modo loro…

TEMPTATION ISLAND VIP TENATRICI: I NOMI E I COGNOMI DELLE RAGAZZE

Tra le tentatrici più note al pubblico di Uomini e Donne figura certamente Cecilia Zagarrigo che è stata una delle protagoniste del trono di Oscar Branzani. E chi segue Uomini e Donne avrà di certo riconosciuto anche Federica Francia che è stata una delle corteggiatrici di Andrea Zelletta nell’ultima edizione di Uomini e Donne. E sempre dal programma di Canale 4 arriva un’altra Federica, Federica Spano che era stata invece una delle preferite di Andrea Cerioli. E i più attenti avranno riconosciuto una tentatrice che ha già scritto la storia di Temptation, quando ha partecipato la prima volta e messo in crisi il rapporto di due ex volti noti di Uomini e Donne. Parliamo della modella Marta Krevsun.

LEGGI QUI NOMI E COGNOMI DEI TENTATORI DI QUESTA EDIZIONE

E ancora nel cast ci sarà Paula Manzanal, la modella peruviana di 24 anni, già nota alle cronache rosa per aver conquistato Cristiano Ronaldo.

Per il momento abbiamo riconosciuto solo i volti di queste tentatrici ma vi terremo aggiornati cercando di scovare anche i nomi e i cognomi delle altre protagoniste di questa edizione di Temptation Island VIP.

AGGIORNAMENTO CON TUTTI I NOMI E I COGNOMI DELLE TENTATRICI

Da sinistra a destra, a partire dall’alto: Fede Spano, Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Cecilia Zagarrigo, Zoe Mallucci, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi, Federica Francia e Marta Krevsun.

