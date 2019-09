Tentatori Temptation Island VIP 2019: nomi e cognomi, ma sono davvero famosi?

Quando si pensa all’edizione VIP di Temptation Island, si pensa anche che i tentatori e le tentatrice debbano essere quanto meno popolari, per dare quello sprint in più allo show. E invece non sarà così e il motivo forse è proprio questo: un personaggio famoso potrebbe rischiare di perdere popolarità mettendosi in mezzo a due persone che stanno cercando di capire se si amano o meno. Ed è per questo che la redazione saggia, che ama il trash quanto noi, potrebbe aver puntato sulla scelta di volti noti si, ma solo al pubblico di Canale 5 che segue con affetto tutti i programmi mariani. Non a caso, tra i tentatori della seconda edizione di Temptation island Vip spuntano ex corteggiatori di Uomini e Donne e persino un cavaliere del trono over del programma di Maria de Filippi.

TEMPTATION ISLAND 2019: SVELATA LA DATA DI INIZIO-LEGGI QUI

Poche ore fa sui social, è stata pubblicata la prima foto ufficiale dei tentatori che cercheranno di mettere in crisi le fidanzate con il loro corteggiamento. Scopriamo chi sono.

TEMPATION ISLAND 2019 NOMI TENTATORI: DAL TRONO OVER ARRIVA MICHELE LOPRIENO

Sin dai primi minuti si metterà in mostra. Parliamo di Michele Loprieno che probabilmente ai più non dirà nulla. Eppure il tentatore è stato tra i protagonisti di Uomini e Donne, ultima stagione del trono over oltre a essere una delle comparse nei film di Checco Zalone, che ama moltissimo da buon pugliese. Michele, stando alle prime anticipazioni in arrivo dalla Sardegna, si avvicinerà pericolosamente alla Caldonazzo che sembra essere intrigata dal suo fascino…

TEMPTATION ISLAND 2019 TENTATORI DA UOMINI E DONNE: NOMI E COGNOMI

E sempre dal mondo di Uomini e Donne arrivano altri due tentatori. Il primo è Antonio Moriconi che sarà di certo ricordato da chi ha seguito il trono di Teresa Langella. Il giovane infatti è arrivato alla scelta nel castello ma la tronista non lo scelse, preferendo a lui Andrea Dal Corso. E ancora tra le fila dei tentatori di Temptation spunta anche un ex corteggiatore di Angela Nasti, il parrucchiere Fabrizio Baldassarre. Sempre da Uomini e Donne arriva anche Alessandro Catania, che ha partecipato al programma mentre sul trono c’era Nilufa Addati. E tornando indietro di qualche annetto, i fans di Uomini e Donne ricorderanno anche David Nanci, che aveva corteggiato la tronista Angela Artosin.

Tra i tentatori di questa edizione di Temptation Island Vip anche il bellissimo modello che ha sfilato anche per Dolce e Gabbana, Ricky Costa. I più attenti sembrano aver riconosciuto tra i volti della prima foto pubblicata anche il vocalist Giancarlo Picariello.

Questi i primi volti che abbiamo riconosciuto tra le fila dei tentatori di Temptation Island VIP ma vi terremo aggiornati, cercando di scoprire anche nomi e cognomi di chi manca all’appello.

Tentatori Temptation Island VIP 2019: nomi e cognomi, ma sono davvero famosi? ultima modifica: da