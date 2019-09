Temptation Island VIP al lunedì sera: La verità sul caso Harry Quebert cambia giorno

Proprio questa mattina, parlandovi della nuova serie di Canale 5, La verità sul caso Harry Quebert, vista da una buonissima media di spettatori ( oltre 2,7 milioni per l’esordio) vi dicevamo che la terza puntata sarebbe andata in onda lunedì prossimo, come da guida Tv ufficiale Mediaset. Ma a quanto pare le cose sono cambiate: lunedì prossimo infatti in prime time andrà in onda la prima puntata di Temptation Island VIP . La seconda edizione del programma inizierà quindi lunedì prossimo con Alessia Marcuzzi carica più che mai per questa sua nuova esperienza. Lo scorso anno infatti a gestire i Vip alle prese con i falò c’era Simona Ventura. Per l’edizione 2019 invece si cambia, visto il passaggio di Super Simo in Rai. In Sardegna ci sarà la Marcuzzi che cercherà di guidare i protagonisti del reality nel viaggio dei sentimenti.

Come potrete vedere dallo screen che postiamo, la decisione deve essere arrivata all’ultimo momento visto che, per il 9 settembre, era prevista la messa in onda della terza puntata de La verità sul caso Quebert. Pochissimi minuti fa invece, sui social del programma, è arrivata la notizia con la data ufficiale di inizio ( come potrete vedere dall’immagine che apre proprio il nostro articolo).

A questo punto immaginiamo che la terza puntata de La verità sul caso Harry Quebert andrà in onda martedì prossimo, sempre che non ci siano dei cambiamenti dell’ultima ora. Lo scopriremo probabilmente stasera, quando dopo la puntata in onda oggi, vedremo il promo della prossima.

Temptation Island invece andrà in onda come sempre al lunedì sera con la speranza di registrare gli stessi ascolti d’oro che ha ottenuto la versione classica nel mede di luglio. Con una media di 4 milioni di spettatori infatti, Temptation Island è stato uno dei programmi di prima serata più visti della rete.

