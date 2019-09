Temptation Island VIP news: prime tentazioni e possibili tradimenti, cosa sta succedendo?

Appena pochi giorni fa vi abbiamo svelato tutte le coppie di personaggi famosi che hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Le registrazioni in Sardegna sono già iniziate e la curiosità dei fan del programma di Canale 5 continua a crescere. Le sei coppie usciranno dal programma insieme e più innamorate di prima oppure separate e magari con un uno dei tentatori? Tanti i dubbi e le domande dei telespettatori che oramai da tempo aspettano di vedere la seconda edizione di Temptation Island Vip insieme ad Alessia Marcuzzi. E allora vi diamo subito qualche spoiler! Continuate a leggere.

Temptation Island Vip, i primi spoiler sul comportamento delle coppie nei villaggi: Damiano Er Faina su tutte le furie, Serena Enardu già vicina ad un single

A darci qualche anticipazione direttamente dai villaggi dei fidanzati e delle fidanzate è la pagina social di Temptation Island. E partiamo subito da Damiano Er Faina, uno dei personaggi più attesi. Damiano viene chiamato nel pinnettu dove vedrà un filmato del comportamento della sua fidanzata. Uscito dal pinnettu, Er Faina va su tutte le furie e sembra essere molto deluso. Da quello che intuiamo, la fidanzata di Damiano avrebbe superato il limite, questo almeno secondo lui. Quali immagini avrà visto Damiano per reagire così? Passiamo adesso a Serena Enardu. Perché sui social di Temptation Island c’è un video che riguarda anche lei. Pare proprio che Serena si sia molto avvicinata ad uno dei ragazzi single dopo poco tempo dal suo ingresso nel villaggio delle fidanzate. Durante una sfilata dei tentatori, la Enardu spara come voto un 11 proprio per uno dei ragazzi single. Serena afferma di voler eliminare tutti i blocchi e afferma di star bene parlando proprio con il tentatore Ale. Il feeling tra Serena e il single Ale sembra esserci per davvero. Come andrà tra di loro?

Temptation Island Vip anticipazioni, la Caldonazzo scatenata con un single: la reazione di Andrea

Pronti per una nuova anticipazione? Pare proprio che anche Nathaly Caldonazzo si stia divertendo a Temptation Island. Il suo fidanzato Andrea Ippoliti viene chiamato nel pinnettu per vedere un filmato sul comportamento di Nathaly. Ed ecco la Caldonazzo ballare scatenata insieme ad uno dei single facendosi prendere anche in braccio. Andrea pensa che non c’è ragione di crearsi problemi o di preoccuparsi nel caso in cui lui dovesse ballare con una ragazza e prenderla in braccio. Il fidanzato di Nathaly si avvicina ad una delle single. Come andrà a finire?

Sembra proprio che ne vedremo delle belle in questa nuova frizzante edizione di Temptation Island Vip. Le coppie sono già scatenatissime ma è ancora davvero molto presto per capire cosa decideranno di fare al momento dell’ultimo falò di confronto. E voi che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.