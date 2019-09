Tale e quale show 2019 pronto al debutto: le anticipazioni della prima puntata

Tutto pronto per la nuova edizione di Tale e quale show. Si parte il 13 settembre 2019 con la prima puntata e oggi, dopo la conferenza stampa di presentazione, sono arrivate le ultime news relative a questa edizione! Squadra che vince non si cambia e infatti Tale e quale show 2019 vedrà protagonisti in giuria tre amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno lo scorso anno. Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello siederanno dietro al bancone e anche quest’anno saranno pronti ad apprezzare le perfomance dei dodici protagonisti in gara. Ma chi ci sarà e chi vedremo sul palco di Tale e quale show pronto alle trasformazioni? Con esibizioni rigorosamente dal vivo, trucco eccezionale e ore e ore di prove alle spalle, i dodici vip scelti da Carlo Conti sono pronti a mettersi in gioco. Non ci resta che scoprire chi sono!

Sul palco si sfideranno le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini; l’attrice Eva Grimaldi; le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci; il cantautore Davide De Marinis; la cantante e compositrice Tiziana Rivale; i comici Gigi e Ross; il modello Francesco Monte; l’attore Francesco Pannofino; il cantante e pianista Agostino Penna; l’imitatore David Pratelli. I “vocal coach” che accompagneranno i VIP in questa avventura sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Al termine di ogni esibizione tutti gli ospiti si sottoporranno alla giuria, che avrà il compito di valutarne le prestazioni con un voto che si sommerà a quello che ciascuno sfidante, esprimendo la propria preferenza, sceglierà di assegnare a un concorrente rivale.

Anche quest’anno non ci saranno eliminazioni: grazie alla somma delle due votazioni alla fine di ogni trasmissione sarà decretato il vincitore di puntata e sarà stilata una classifica parziale che porterà all’elezione del vincitore finale. A mostrare gli abbinamenti tra gli artisti e i personaggi che dovranno essere imitati nella puntata successiva, l’oramai nota “slot machine”.

Appuntamento quindi a venerdì sera con la prima puntata di Tale e quale show 2019.