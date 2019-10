Amici Celebrities anticipazioni 5 ottobre 2019: due vip eliminati stasera

Curiosi di scoprire ancora prima che vada in onda quello che succederà nella puntata di Amici Celebrities in onda questa sera? Vi raccontiamo con le nostre anticipazioni quello che è successo in questo terzo appuntamento con il talent di Maria de Filippi. Anche la puntata di oggi 5 ottobre 2019 sarà condotta da Maria mentre la prossima, come è stato annunciato dalla stessa conduttrice, vedrà Michelle Hunziker al timone del talent. Inoltre pare che la prossima puntata di Amici non andrà in onda al sabato ma dovrebbe essere trasmessa al mercoledì sera. Torniamo però alla puntata in onda questa sera. La prima novità della terza puntata di Amici Celebrities sta nel regolamento: infatti questa volta a decidere chi lascia il gioco non sono i compagni della squadra avversaria attraverso la votazione ma i giudici stessi chiamati a votare.

Se volete scoprire i nomi dei due vip eliminati nella puntata di oggi, continuate a leggere le nostre anticipazioni!

AMICI CELEBRITIES ANTICIPAZIONI: ECCO I DUE VIP ELIMINATI IL 5 OTTOBRE 2019

Nella prima manche ci sarà anche una gara speciale. Infatti i concorrenti saranno chiamati a superare una prova per ottenere l’immunità prova che vedrà Al Bano giudice. Non solo, il cantante di Cellino San Marco sarà protagonista nel corso di tutta la serata nelle vesti di quarto giudice. Nessuno riuscirà comunque a superare questa prova.

Inoltre ci sarà anche un’altra novità per la puntata di Amici Celebrities in onda questa sera: al posto di Alberto, impegnato questa settimana nel suo tour ci sarà Annalisa, altra amatissima ex partecipante del talent di Maria de Filippi.

Come sempre anche nella puntata di oggi di Amici Celebrities ci saranno due manche che decreteranno i concorrenti eliminati. Nella prima manche saranno i bianchi a perdere. I giudici decideranno che il VIP che deve lasciare il programma è Ciro Ferrara.

Nella seconda manche invece saranno i blu a perdere. Questa volta i giudici faranno il nome di Raniero. Situazione quindi di parità tra le due squadre che si preparano ad affrontare le puntate finali.

Tra gli ospiti della puntata di Amici Celebrities in onda oggi ci saranno Benji e Fede e Stash. L’appuntamento con Amici Celebrities è per le 21,30 circa su Canale 5.

