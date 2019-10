Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: per Fulvio e Federica un gesto inaspettato

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo andrà in onda in chiaro su Real Time il 5 novembre 2019 ma per gli appassionati di streaming e per chi non può resistere, sarà possibile vedere la puntata speciale dal 29 ottobre 2019 su Dplay Plus. Parliamo del’app di Discovery Channel disponibile su cellulare, tablet, pc e ovviamente anche smart tv. Sarà quindi possibile non aspettare una settimana prima di scoprire che cosa è successo alle coppie protagoniste del reality in questi mesi. Noi possiamo già raccontarvi quello che accadrà per cui se siete curiosi, continuate a leggere, altrimenti proseguite.

Iniziamo da Fulvio e Federica. I due si erano lasciati in malo modo ancora prima che il programma terminasse. Dopo la serata della reunion in un albergo infatti, Federica e Fulvio avevano discusso così tanto che lei aveva passato la notte a dormire da sola nella hall dell’albergo. E dopo sei mesi i due si sono visti o sentiti per provare a chiarire dopo il divorzio arrivato nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO: CHE COSA E’ SUCCESSO TRA FULVIO E FEDERICA?

In questo speciale è Federica a parlare con gli esperti mentre Fulvio ascolta quello che lei dice in una stanza nascosto. La ragazza ripete quello che ha già detto nel giorno in cui lei e Fulvio hanno divorziato. Per lei il giorno del matrimonio non è stato affatto semplice, ci sono stati troppi fattori che l’hanno bloccata. Ammette però di aver capito che forse avrebbe potuto dare una possibilità a questa relazione mentre lei si è bloccata al “Fulvio non mi piace” senza andare oltre e pensare che qualcosa sarebbe potuta cambiare conoscendolo.

Fulvio poi chiamato al confronto con Federica le ruba un bacio a stampo. Probabilmente dopo aver visto le puntate in cui lei si lamentava per il fatto che glielo avesse sempre chiesto e non avesse agito, ha deciso di provarci! Non esclude che una conoscenza ci possa essere ma Federica ribadisce che a lei Fulvio continua a non piacere…

Non ci resta che aspettare…Magari i protagonisti di Matrimonio a prima vista dopo la messa in onda della puntata su Real Time potranno iniziare a usare di nuovo i social mostrando quello che fanno anche con i loro ex partner e noi di certo, seguiremo ogni dettaglio!