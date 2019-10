Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: Federica avrà avuto dei ripensamenti verso Fulvio?

La coppia formata da Fulvio e Federica è probabilmente quella che ha fatto discutere di più il pubblico di Matrimonio a prima vista. Probabilmente a causa dell’atteggiamento della bella lombarda che, un po’ per tutti, è stata una sorta di principessa sul pisello! Un tantino con la puzza sotto al naso, fanno notare molte spettatrici donne che, avrebbero ben volentieri voluto incontrare Fulvio sulla loro strada. Secondo parte del pubblico femminile che ha seguito il programma, poche “mogli” sono state fortunate come Federica, visto che in fin dei conti Fulvio sembrava essere proprio un gran bel partito. Ma a quanto pare la scintilla non è scattata e nella puntata di Matrimonio a prima vista andata in onda il 2 ottobre 2019 su Real Time la coppia ha deciso di divorziare.

Come saprete prossimamente su Real Time andrà però in onda una puntata speciale dedicata a quello che è successo nei sei mesi successivi alla scelta da parte delle coppie. E’ possibile che tra Fulvio e Federica ci sia stato un riavvicinamento?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO: CHE COSA E’ SUCCESSO TRA FULVIO E FEDERICA?

Leggendo i vari commenti sui social nel corso della puntata di Matrimonio a prima vista in onda ieri, abbiamo notato come parte del pubblico credesse che Federica avrebbe potuto in qualche modo cambiare idea. Altri invece sottolineano che Federica pensava che Fulvio alla fine avrebbe detto di si, dando una speranza alla relazione e sarebbe stata lei poi a mettere la pietra tombale sul rapporto. E invece Fulvio ha tirato fuori un sonoro “assolutamente no” che, secondo il pubblico, avrebbe gelato Federica. I due si sono lasciati sicuramente in malo modo e pensare che abbiano deciso di sentirsi successivamente è davvero difficile.

Federica tra l’altro ha ammesso di non essere forse pronta per il matrimonio. Fulvio invece potrebbe aver trovato l’amore? Magari al fianco di un’altra donna…Non ci resta che aspettare la puntata speciale di Matrimonio a prima vista sei mesi dopo in onda prossimamente su Real Time per capire che cosa succederà!

