Matrimonio a prima vista Italia sei mesi dopo: Marco ha cercato Ambra dopo il divorzio?

Grandissima attesa per il pubblico di Matrimonio a Prima vista che vuole sapere che cosa è successo sei mesi dopo la fine delle registrazioni e le scelte fatte della coppie. Ricordiamo che in questa edizione di Matrimonio a Prima vista Italia solo Luca e Cecilia hanno deciso di restare insieme mentre le altre due coppie hanno chiesto il divorzio. Nel promo della puntata speciale di Matrimonio a prima vista e poi, c’è però una domanda che mette curiosità al pubblico: Marco avrà davvero preso le distanze da Ambra o si sarà fatto sentire da lei? Ricordiamo che nella puntata del 2 ottobre, dedicata alle scelte, Marco aveva dichiarato di essere pronto a continuare nel matrimonio, ben sapendo però che di fronte aveva una donna non interessata a questa relazione. Sapeva benissimo che Ambra avrebbe detto di no ma ha deciso di andare avanti lo stesso perchè ci ha sempre creduto e ha vissuto al massimo questo esperimento. Ambra chiaramente non la pensava come Marco: la ragazza infatti non ha mai provato nessun genere di attrazione fisica per suo marito e questo l’ha bloccata tanto da impedirle anche solo di provare a conoscenza. In Marco Ambra non ha visto un uomo che potrebbe proteggerla dal resto del mondo, ha visto solo un amico e lo ha ribadito anche nell’incontro con gli esperti…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO: CHE COSA E’ SUCCESSO TRA AMBRA E MARCO?

Nella puntata dedicata alla scelta, Ambra aveva detto di voler rivedere Marco magari come amico ma l’umbro ha messo subito in chiaro che lui prova qualcosa per lei per cui non se la sente di vederla sotto le vesti di una semplice conoscente. Ambra e Marco quindi si sono lasciati senza speranze di un riavvicinamento? Sembrerebbe proprio di si anche se scopriremo come è andata realmente questa vicenda solo nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista che ci rivelerà cosa hanno combinato i nostri eroi.

Secondo voi c’è una possibilità per questa coppia?

Matrimonio a prima vista Italia sei mesi dopo: Marco ha cercato Ambra dopo il divorzio? ultima modifica: da