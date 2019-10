Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: Cecilia e Luca sono ancora sposati?

E’ andata in onda ieri l’ultima puntata di Matrimonio a Prima vista Italia, quella dedicata alle decisioni delle tre coppie che si sono messe in gioco. Ma Real Time ha dato anche un’altra bella notizia al pubblico che segue con grande passione il programma della rete: ci sarà infatti uno speciale dedicato alle coppie per capire come hanno affrontato i sei mesi successivi all’esperimento. Che cosa sarà successo ad esempio a Cecilia e Luca che sono gli unici due ad aver deciso di restare sposati dopo la fine di questo esperimento? Cecilia e Luca tra l’altro, sono stati i più amati di questa edizione di Matrimonio a prima vista forse perchè sono stati anche gli unici a mettersi realmente in gioco per cercare di capire se tra di loro ci fosse il giusto feeling per andare oltre l’esperimento e continuare anche nella vita reale la relazione. Luca e Cecilia hanno deciso di provarci: non sarà facile per via della lontananza visto che vivono a Roma e in Piemonte e trovare una via di mezzo visti gli impegni lavorativi non è semplice. Ma Luca e Cecilia ce l’hanno messa tutta prima e promettono di mettercela tutta anche dopo. Purtroppo dai social non trapela praticamente nulla anche perchè probabilmente i protagonisti di questo esperimento sono stati invitati a non diffondere nessuna loro immagine prima della puntata speciale.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO: CECILIA E LUCA SONO ANCORA SPOSATI?

Nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia ( non sappiamo ancora quando andrà in onda) capiremo quindi se Luca e Cecilia hanno trovato la quadra. Luca avrà capito che deve aprirsi di più e parlare del suo passato, delle sue sofferenze, con Cecilia? E lei si sarà dimostrata comprensiva come sempre pronta a coccolare con un grande sorriso l’uomo di cui probabilmente si è innamorata? Avranno deciso di sposarsi un’altra volta ? Dove saranno andati a vivere? Lo scopriremo solo seguendo questa puntata speciale di Matrimonio a prima vista! Non vediamo l’ora…

