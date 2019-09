Matrimonio a prima vista: Cecilia e Luca amati da tutti, resteranno insieme?

Dopo il primo incontro nel giorno delle nozze tra Luca e Cecilia il pubblico che segue con gran passione Matrimonio a prima vista non aveva dubbi: i due sono fatti davvero l’uno per l’altra. La coppia formata da Cecilia e Luca è stata sicuramente una delle più amate di questa edizione, anche perchè i due ragazzi si sono messi in gioco e hanno cercato di conoscersi lasciandosi andare. Forse si sono aperti poco l’uno con l’altro e questo potrebbe essere il grande problema della coppia. Ma se fino a qualche settimana fa pensavamo davvero tutti che Luca e Cecilia sarebbero rimasti insieme, dopo le ultime parole della coppia, i dubbi vengono. Luca è sembrato quello più turbato e Cecilia di conseguenza, per non soffrire, potrebbe decidere di divorziare. Che cosa succederà nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista? Lo scopriremo solo seguendo la prossima puntata per capire quale sarà il gran finale. Ma come potrete immaginare sul web circolano indiscrezioni e rumors che riguardano proprio questa coppia.

Sembra che in questa edizione una delle coppie deciderà di non divorziare. E visto quello che è successo nella puntata di Matrimonio a prima vista in onda ieri tra Fulvio e Federica, ci sembra quasi scontato pensare quindi, che saranno Cecilia e Luca a decidere di provarci mettendosi maggiormente in gioco.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA: LUCA E CECILIA DECIDERANNO DI RESTARE INSIEME?

I due sono sembrati molto indecisi. A poche ore dall’incontro con gli esperti infatti, Luca è sembrato molto turbato tanto da chiedere a Cecilia di restare del tempo da solo. Inoltre Luca aveva anche suggerito di non sentirsi negli ultimi giorni, restando lontani per avere modo di maturare la decisione. Parole che però Cecilia non ha apprezzato e che a suo dire, avrebbero avuto delle conseguenze.

Difficile quindi capire che cosa potrebbe succedere tra i due. Di certo c’è del potenziale, solo loro però potranno decidere se mettersi ancora in gioco o meno. Lo faranno?

