Matrimonio a prima vista: tra Fulvio e Federica finisce “a botte”

E’ andata ieri in onda una nuova puntata di Matrimonio a prima vista su Real Time. La puntata del 25 settembre 2019 è stata caratterizzata dalla reunion tra le tre coppie che si sono messe in gioco in questo esperimento. La cena tra i sei protagonisti di questa edizione di Matrimonio a prima vista non sembrava essere poi andata così male e invece, la notte ha portato una bomba in particolare per quello che riguarda la coppia formata da Fulvio e Federica. I due erano sembrati quasi perfetti all’inizio di questo esperimento anche se lei non sembrava davvero essere interessata al toscano, forse perchè poco attratta da lui fisicamente. Ma avevamo pensato che forse con il tempo si sarebbe sciolta, che avrebbe dato una possibilità a Fulvio. Una sorta di “principessa sul pisello” pronta però a farsi catapultare in questa favola dal principe azzurro. Evidentemente però ci siamo sbagliati, un po’ come si sono sbagliati anche gli esperti che avevano visto in questa coppia oltre il 70% della compatibilità.

E anche nella puntata di ieri pensavamo che alla fine i due ce l’avrebbero fatta; mentre erano insieme dopo la cena, sul letto in camera, sembravano davvero molto vicini, pronti a lasciarsi andare almeno per quel primo bacio che forse avrebbe cambiato le cose. E invece no. Tutto è andato a rotoli.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA: FINISCE MALISSIMO TRA FULVIO E FEDERICA

Per sapere quello che è successo e che succederà tra i due non dovremmo neppure aspettare la puntata finale, quella durante la quale le coppie saranno chiamate a firmare il divorzio, in caso non volessero continuare a restare sposati, oppure andare per la loro strada senza il supporto degli esperti. Federica e Fulvio hanno deciso di non vedersi più e di interrompere il “gioco”. Che cosa ha scatenato tutto questo?

Pare che sia stata la voglia di Fulvio di avvicinarsi a sua moglie. Nella serata infatti il toscano si sarebbe avvicinato a lei provando ad accarezzarla ma Federica avrebbe reagito dandogli uno schiaffo. Un reazione che ha poi scatenato la rabbia di Fulvio, che le ha vomitato addosso tutto quello che pensa di lei. E anche Federica lo ha fatto: i due se le sono cantate di santa ragione e si sono detti addio.

Esperimento quindi fallito per questa coppia! Vedremo che cosa ne sarà della altre due.

