Matrimonio a prima vista, Fulvio Amoruso e Federica Majorano feeling a metà: come andrà a finire?

Il 4 settembre 2019 sul Nove e su Real Time è andata in onda la prima puntata di Matrimonio a Prima vista Italia. Abbiamo conosciuto le tre coppie che hanno deciso di partecipare a questo esperimento e abbiamo anche assistito al matrimonio a prima vista, appunto! Tra i protagonisti di questa edizione 2019 di Matrimonio a prima vista ci sono Fulvio Amoruso e Federica Majorano, la coppia che è apparsa più in difficoltà in questa prima puntata. Il motivo? Mentre Cecilia e Luca sembrano avere un ottimo feeling, e mentre Marco e Ambra ce la stanno mettendo tutta per conoscersi, Federica sembra aver alzato un muro contro Fulvio che invece, non appena l’ha vista arrivare all’altare, si è dimostrato più che entusiasta. Fulvio infatti non ha lesinato complimenti, definendo Federica come la cosa più bella che avesse mai visto.

Gli amici di Federica, e anche gli esperti che hanno seguito il suo percorso nella selezione per il programma, hanno spiegato che la ragazza ha un carattere molto particolare. Tende a stare molto sulle sue e difficilmente si apre per un semplice motivo: ha sofferto molto in passato per delle esperienze che l’hanno segnata e quindi come arma di difesa, usa quella del non coinvolgimento. In effetti per tutta la durata della festa nuziale la ragazza è apparsa trattenuta. Non ha mostrato emozioni in positivo o in negativo, ma pare che questo sia proprio il suo modo di essere. Bisognerà capire però quanto Fulvio sia disposto a seguire la linea di Federica perchè a tutto, ovviamente, c’è un limite…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA, FULVIO E FEDERICA DECIDERANNO DI DIVORZIARE?

Fulvio ha accolto con un sorriso a 90 denti l’arrivo di Federica all’altare e anche in precedenza si era mostrato molto sereno con la famiglia di lei e dolce con la sua mamma. Sembrava proprio essere davvero contento per quello che stava succedendo. Ma di fronte a lui si è trovato una sorta di muro, la ragazza non lo ascoltava neppure mentre lui cercava di spiegarle come vive e quale genere di lavoro fa per rompere il ghiaccio. La strategia di Federica sembra essere quella di una donna che tira la corda fino a quasi spezzarla. Bisognerà vedere se Fulvio resisterà fino alla fine…

Dagli spoiler della prossima puntata ci è sembrato di capire che neppure il viaggio di nozze andrà bene e Fulvio forse, che di certo ha un gran carattere, i piedi in testa da Federica non se li farà mettere…

Come andrà a finire questa storia d’amore a prima vista? I due decideranno di restare insieme oppure divorzieranno? La compatibilità di questa coppia era la più bassa: solo il 73%.

Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Matrimonio a prima vista. Al momento infatti i protagonisti del programma non sono presenti sui social per cui è difficile capire come siano andate a finire le loro storie e i loro matrimoni. Ma vi terremo aggiornati!

