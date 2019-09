Matrimonio a Prima vista: Marco Rompietti e Ambra Radicioni, come andrà a finire?

Va in onda sui canali di Discovery Channel l’edizione 2019 di Matrimonio a Prima vista e, a parte qualche ritocchino nella narrazione e nella grafica, il format resta praticamente identico alle edizioni passate. Le coppie sono sempre al centro della narrazione e si tende a narrare maggiormente il loro punto di vista e anche quello dei familiari coinvolti in questo esperimento sociale. Una delle tre coppie di questa edizione di Matrimonio a prima vista è formata da Marco Rompietti e Ambra Radicioni che, per la scienza, hanno una compatibilità dell’81%. In comune hanno purtroppo una storia familiari di dolore, la perdita di un genitore. Marco è così legato alla sua mamma mancata prematuramente da parlare di lei al presente, come se fosse sempre al suo fianco. Ambra ha un grande vuoto lasciato dalla morte del suo papà che prova a colmare con tutto l’amore che il suo dolce nonnino le dona ogni giorno.

Dopo un momento di freddezza iniziale, Ambra e Marco hanno iniziato a fare la loro conoscenza ma sembra che tra i due questo percorso sarà tutto in salita. Probabilmente a bloccare questo amore sarà anche l’attrazione fisica. Ambra infatti sin da subito si è mostrata scettica nei confronti di suo marito, definendolo “un tipo” e non sembrando molto colpita dal suo fascino. Li ha uniti invece la sensibilità e la voglia di provare a viversi questa esperienza. La famiglia di Ambra invece sembra aver accolto con entusiasmo Marco che ha sfoderato subito le sue armi migliori: dolcezza e simpatia. Ma basteranno?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA, MARCO E AMBRA: COME ANDRA’ A FINIRE?

Nelle prossime puntate in onda sempre sul Nove e Real Time al mercoledì vedremo il viaggio di nozze e poi i primi giorni di convivenza che, come saprete, sono sempre i più complicati. Le nuove coppie infatti devono decidere dove andare a vivere, come muoversi lavorativamente parlando e vivere una vita di coppia con una persona che conoscono da pochissimo tempo.

Abbiamo visto pochissimi frame di quello che succederà nelle prossime puntate e la sensazione è che questa coppia si troverà ad affrontare molti problemi. Al momento non siamo in grado di dirvi come andrà a finire. A differenza degli altri anni infatti, quando le puntate in chiaro seguivano quelle in onda su Sky, ed era quindi possibile conoscere il finale, in questa edizione sono inedite. Inoltre pare che i partecipanti a Matrimonio a prima vista, almeno per ora, non siano rintracciabili sui social. Per cui non ci resta che aspettare per capire se Marco e Ambra alla fine resteranno insieme o decideranno di divorziare. Voi che scommessa fate?

