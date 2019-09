Matrimonio a prima vista, Luca Serena e Cecilia de Stefanis grande feeling: come andrà a finire?

E’ partita il 4 settembre 2019 la nuova edizione di Matrimonio a Prima vista Italia questa volta sui canali di Discovery Channel che ha comprato il format. Si va in onda quindi in chiaro, senza nessun genere di anticipazioni ( lo scorso anno invece le puntate su Tv8 seguivano a quelle in onda su Sky per cui si sapeva già come sarebbe andata a finire). Per questa edizione niente spoiler per cui per sapere come andrà a finire tra Luca Serena e Cecilia de Stefanis dovremo aspettare il gran finale. I due sembrano essere molto felici del matrimonio: tra di loro si è instaurato sin da subito un gran feeling. Luca e Cecilia si sono piaciuti al primo sguardo tanto da non disdegnare primi baci a stampo ma soprattutto abbracci affettuosi come se si conoscessero da diverso tempo. Bisognerà capire se tutto questo sia un bene o un male. La passione e la foga iniziale potrebbero essere un buon segno ma potrebbero anche spegnersi come se fossero la fiamma di un fiammifero.

A differenza della coppia formata da Marco e Ambra, Luca e Cecilia si sono trovati sin da subito molto bene, soddisfatti di quello che la scienza ha scelto per loro. Bisognerà poi capire come si evolverà questa situazione anche perchè lo sposo vive anche con suo padre e sua sorella mentre Cecilia a Roma ha una sua piccola casetta. Quale sarà la casa della loro convivenza e la scelta inciderà sull’andamento delle nozze?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA, LUCA E CECILIA: COME ANDRA’ A FINIRE?

Al momento la scienza sembra non aver sbagliato visto che tra i due la percentuale di compatibilità era dell’88 %. Un numero molto alto che almeno nei primi due episodi, si è dimostrato azzeccato. Come abbiamo visto anche dal promo della prossima puntata, questo feeling crescerà anche nel corso del viaggio di nozze. Luca e Cecilia voleranno in Messico per un viaggio da sogno. I due pare staranno molto bene ma è davvero tutto rose e fiori? Anche nelle altre edizioni una coppia trovava sin dal primo momento il feeling giusto, sarà così anche per Cecilia e Luca che al momento si candidano come l’unica coppia che potrebbe sopravvivere?

Non ci resta che aspettare l’ultima puntata per scoprire se Luca e Cecilia daranno una possibilità al loro matrimonio oppure se decideranno di chiedere il divorzio.

